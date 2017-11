Moskeangrep - titalls mennesker drept i Nigeria

Flere titalls mennesker skal være drept da en tenåring sprengte en bombe i en moské nordøst i Nigeria tirsdag morgen, ifølge det lokale politiet.

Meldingene om tallet på drepte etter at en bombe eksploderte inne i en moske i byen Mibo i Adamawa-staten i det nord-østlige Nigeria, varier. Den nigerianske avisen, Daily Post melder at minst tolv menneske skal ha blitt drept, men det er også meldinger om at minst 50 mennsker skal ha omkommet i eksplosjonen. De opplysningene skal kommer fra det lokale politiet.

- Jeg telte 27 døde og 49 skadde, sier en av innbyggerne i byen Mubi, hvor terroraksjonen fant sted. Det er det nigerianske nyhetsbyrået, NAN, som viderebringer øyenvitnes beretning.

Guvernøren i Mubi, Mohammed Umar Jibrilla Bindow Mubi, har fordømt den bestialske handlingen.

– Dette er en ondskapsfull handling begått av kriminelle som har satt seg fore å ødelegge freden som vi har jobbet så hardt for å få til i Mubi og i resten av staten, sa guvernøren til Daily Post.

Udåden fant sted i moskeen under bønnen klokken fem på morgenen tirsdag. Det lokale politiet er forsiktige med å gi detaljer om hvem som står bak den grusomme handlingen mot sivile mennesker som deltok i den grytidlige morgenbønnen.

– Vi vil fortsette arbeidet med å forsikre oss at innbyggerne i byen og i andre steder i staten, og gi dem den sikkerhet som en hver regjering er forpliktet til å gi dem, sier guvernør Bindow, i følge Daily Post.

Han sa også at alle de skadde i terroraksjonen vil få den medisinske behandlingen som er påkrevd, og la til at "denne bombeeksplosjonen er uten tvil et tilbakeslag for arbeidet vi ha lagt ned for å sikre fred og ro i byen, etter at Boko Haram hadde ødelagt og sørget for å gjøre Mubi utrygg".