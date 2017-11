Moskeangrep - 50 drept i Nigeria

Minst 50 mennesker hevdes å være drept da en tenåring skal ha sprengt en bombe i en moské nordøst i Nigeria tirsdag morgen, ifølge det lokale politiet.

Meldingene om tallet på drepte etter at en bombe eksploderte inne i en moske i byen Mibo i Adamawa-staten i det nord-østlige Nigeria, varier. Den nigerianske avisen, Daily Post melder at minst tolv menneske skal ha blitt drept, men det er også meldinger om at minst 50 mennsker skal ha omkommet i eksplosjonen. De opplysningene skal kommer fra det lokale politiet.

Guvernøren i Mubi, Mohammed Umar Jibrilla Bindow Mubi, har fordømt den bestialske handlingen.

– Dette er en ondskapsfull handling begått av kriminelle som har satt seg fore å ødelegge freden som vi har jobbet så hardt for å få til i Mubi og i resten av staten, sa guvernøren til Daily Post.

Udåden fant sted i moskeen under morgenbønnen tirsdag.