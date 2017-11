Mistenkt gjerningsmann i Texas: Skal ha truet svigermoren

TEXAS (VG) Mannen som mistenkes å stå bak kirkemassakren i Texas, Devin Kelley (26), skal ha sendt truende meldinger til sin svigermor, som brukte å besøke kirken han angrep.

Mandag ettermiddag bekreftet sikkerhetsmyndighetene i Texas at Devin Kelley mistenkes å stå bak massakren. Texas Department of Public Safety gikk samtidig ut med et bilde av 26-åringen.

Det ble også holdt en pressekonferanse om siste nytt rundt etterforskningen.

Der kom det fram at myndighetene mener det ikke lå et motiv knyttet til rase eller religion bak angrepet. Bakgrunnen kan derimot ha vært en konflikt mellom gjerningsmannen og andre familiemedlemmer.

Kelley hadde ifølge myndighetene en konflikt med sin svigermor, og hun skal ha mottatt truende tekstmeldinger fra ham før massakren. Svigermoren brukte å besøke kirken han angrep, opplyste Freeman Martin i Texas Department of Public Safety.

26 drept



Minst 26 personer ble drept og over 20 såret da det ble åpnet ild under søndagsmessen i baptistkirken i Sutherland Springs søndag formiddag lokal tid.

I tillegg ble 20 personer skadet, hvorav ti av dem er kritisk skadet. Fire er alvorlig skadet, mens tilstanden for seks andre er stabil.

Ifølge politiet skjøt og drepte Kelley kirkegjengere i alderen 18 måneder til 77 år. Blant dem, prestens yngste datter, 14 år gamle Anabelle.

Tackitt sier til TV-kanalen Kens 5 at Kelly, som politiet mener skjøt og drepte seg selv etter hendelsen, ikke hadde vært i politiets søkelys forut for massakren.

Vokste opp i millionhjem

Kelly vokste opp hos sine foreldre i et hjem verdt nær én million dollar, eller nærmere åtte millioner kroner.

En nabo, som har snakket med ABC News, forteller at Kelly bodde her med sin kone og barn.

The New York Times skriver at han giftet seg i 2014, men at han minst har vært gift en gang før.

Saken fortsetter under bildet.

TENTE LYS: Innbyggerne i det lille lokalsamfunnet tente søndag kveld lokal tid lys for ofrene etter kirkemassakren. Foto: Mohammad Khursheed , Reuters

I morgentimene norsk tid mandag sto det to politibiler samt flere polititjenestemenn utenfor et hus i New Braunfels, registrert på Kelly, skriver nyhetsbyrået AP.

Naboer forteller at de har hørt flere skarpe skudd komme fra adressen de siste dagene.

Dømt for familievold

Selv om det er tidlig i etterforskningen, omtaler amerikansk politi gjerningsmannen som en «ensom ulv». Han skal ha vært alene om angrepet og skal ikke være tilknyttet noen terrororganisasjon.

Kelly hadde derimot hadde en kort karriere i det amerikanske luftforsvaret hvor han transporterte passasjerer, last og personlige eiendeler.

Tjenestetiden fikk en brå slutt.

BAPTISTKIRKE: Gjerningsmannen skjøt vilt rundt seg under søndagsmessen. Søndag jobbet krimteknikere på stedet. Foto: Nick Wagner , AP

Luftforsvaret bekrefter at 26-åringen tjenestegjorde på deres militærbase fra 2010, før han ble stevnet for krigsrett i 2012 for å ha utøvd vold mot kone og barn.

Han ble dømt til ett års fengsel og ble degradert. I 2014 ble han avskjediget fra militær tjeneste, opplyser luftforsvaret til nyhetsbyrået AP.

Føderale lover forby personer dømt for familievold å kjøpe våpen. Likevel fikk Kelly nettopp kjøpt en rifle på en våpenbutikk i San Antonio i april 2016, ifølge politiet.

Trump: Psykiske problemer

Fra talerstolen i Japan sa president Donald Trump følgende om mannen:

– Dette er psykiske problemer på sitt høyeste nivå. Det er en veldig, veldig trist hendelse.

Han slår fast USAs liberale våpenlover, der de fleste med letthet kan skaffe seg automatrifler og andre halvmilitære våpen, slett ikke er problemet, skriver NTB.

– Vi har mange problemer med psykisk sykdom i landet vårt, men dette har ingenting med våpen å gjøre, sa Trump under pressekonferansen i Tokyo:

Kledd i svart

Politiet opplyser at gjerningsmannen parkerte på en bensinstasjon i nærheten av kirken.

Mannen, som skal ha vært bevæpnet med en angrepsrifle av typen AR-15, hadde på seg en svart skuddsikker vest og taktisk utstyr.

Han krysset gaten, begynte å skyte mot kirkebygningen før han gikk inn og fyrte løs mot kirkegjengere, skriver The Guardian.

Innhentet av sivile

En lokal innbygger, omtalt av politiet som en «lokal helt», lyktes imidlertid med å avvæpne gjerningsmannen, som deretter skal ha flyktet ut av kirken, med den uidentifiserte mannen i hælene.

En annen mann, Johnnie Langendorff, forteller at han tilfeldigvis kjørte forbi kirken da han oppdaget at to menn skjøt mot hverandre utenfor.

– Skytteren flyktet i en bil, og den andre mannen kom bort og sa at vi måtte følge etter. Og det var det jeg gjorde, jeg bare handlet, sier Langendorff, som intervjues i videoen under:

De to mennene fulgte etter gjerningsmannen til han mistet kontroll på bilen og kjørte ut i grøften.

– Han bare mistet kontrollen, fortalte han den lokale TV-kanalen KSAT.

Den «lokale helten» gikk ut av bilen, pekte riflen mot gjerningsmannen, som da skal ha ligget livløs i førersetet, med flere våpen liggende rundt seg. Kort tid etter omringet politiet bilen. Det er uklart hvordan gjerningsmannen døde.

Texas-senator Greg Abbott kalte masseskytingen den verste i Texas' historie.

Ifølge The New York Times fant angrepet mot kirken sted nøyaktig åtte år etter skyteepisoden i Fort Hood, Texas. En major og psykiater skjøt 13 mennesker. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al-Qaida, ble dømt til døden og henrettet.

Mandag er et lite lokalsamfunn, på bare noen hundre innbyggere, i sjokk. Ekteparet Michael og Lou Rawe kjente flere familier som var i kirken

KRIGSSONE: VG møtte ekteparet Lou og Michael Rawe bare noen titalls meter fra kirken, som søndag ble omgjort til en krigssone. Foto: Jostein Matre , VG

– Dette er fullstendig traumatiserende. Vi forstår ikke at slikt kan skje i denne lille byen, sier Lou til VG.

Hun ble oppringt av en av døtrene om nyheten søndag formiddag.

– Jeg var sikker på at det var en feil. Slik skjer ikke her, sier hun med gråten i halsen.

Ekteparet forsvarer statens våpenlover.

– Dette viser hvor viktig det er at vi har lov til å bære våpen. Verden har dessverre utviklet seg slik at folk mangler moral og verdier. Problemet er ikke våpnene, men folkene som har de i hendene sine, sier Lou.