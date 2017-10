Minst 35 døde i 650 skogbranner i Portugal og Spania

31 personer er bekreftet omkommet i en rekke skogbranner som herjer i Portugal, opplyser sivilforsvaret i landet. I Spania har minst fire mistet livet. Ingen vet helt hvor mange som er savnet i de til sammen 650 brannene.

De omkomne i Portugal er funnet i Aveiro nord i landet, samt i Coimbra, Castelo Branco og Viseu, melder nyhetsbyrået Lusa.

I tillegg til de 31 omkomne er et ubekreftet antall savnet. Videre er 51 skadd, blant dem 15 alvorlig, opplyste sivilforsvarets talskvinne Patricia Gaspar på en pressekonferanse mandag formiddag.

Hun omtaler situasjonen som kritisk.

Skogbrannene har siden søndag herjet i de sentrale og nordlige delene av Portugal.

HAGESLANGE: Frivillige tok mandag morgen i bruk en vanlig hageslange i et forsøk på å bekjempe skogbrannen som herjet i nærheten av et boligstrøk i utkanten av byen Obidos. Foto: AP

Søndag var det registrert rundt 520 skogbranner i landet, det høyeste antallet som er registrert på én enkelt dag til nå i år og det høyeste antallet på over ti år.

Tre motorveier er blitt stengt, blant annet motorveien som går mellom Lisboa og Porto.

– Vi var gjennom et sant helvete. Det var grusomt. Det var brann over alt, sier en innbygger i byen Penacova til fjernsynskanalen RTP.

To av brødrene hennes er blant de omkomne. De døde mens de hjalp til i et forsøk på å slukke en brann.

– Påsatt

Lenger nord, i Galicia på spansk side av grensen, er minst tre personer bekreftet omkommet. Der er det meldt om minst 130 skogbranner, 17 av dem nær befolkede områder. Flere tusener er evakuert og skoler holder stengt.

FIRE DØDE I SPANIA: En totalt utbrent buss møtte lokalbefolkningen etter skogbrannen i Chandebrito i nærheten av byen Nigran i nordvest-Spania. Så langt er det meldt om minst fire døde i landet. Myndighetene mener at brannene er påsatt. Foto: AFP

Spanias statsminister Mariano Rajoy tvitret mandag at han drar til Galicia, der han kommer fra, på befaring. Rajoy, som sender sine kondolanser til de pårørende, skal i løpet av dagen besøke evakuerte på et senter i Vigo. Han takker samtidig alle som deltar i arbeidet for å slukke brannene.

Spania har satt inn minst 20 fly som bistår rundt 350 brannkonstabler på bakken.

Lokale myndigheter i Galicia mener brannene der er påsatt.

– Det er helt opplagt branner som er startet bevisst, med hensikt, forårsaket av folk som visste hva de gjorde, sier Alberto Nunez Feijoo, leder for Galicias regionregjering.

Spanias innenriksminister Juan Ignacio Zoido skriver på Twitter at «flere personer er blitt identifisert i tilknytning til brannene i Galicia».

MANDAG MORGEN: Skogbrannene lyste opp landskapet tidlig mandag morgen i Gondomar-regionen i Galicia i nordvest-Spania. Tre personer døde i området. To av dem døde i bilene sine. Foto: AP

Tørke, varme og orkan

Skogbrannene i Portugal har oppstått som følge av usedvanlige værforhold, opplyser Gaspar.

– Brannene er utløst som følge av høyere temperaturer enn vanlig for årstiden, kombinert med tørke som har satt sitt preg på området siden begynnelsen av året, sier Gaspar.

Skogbrannene nordvest på Iberia-halvøya vokste i omfang i løpet av helgen som følge av langvarig tørke og temperaturer som ligger på over 30 grader midt i oktober.

I tillegg har syklonen Ophelia, som foreløpig befinner seg ute i havet, ført til sterk vind. Men den samme stormen er senere mandag ventet å føre til regn og lavere temperaturer i området.

SVARTSVIDD: Hele 64 personer omkom og 135 ble skadet i de omfattende skogbrannene som brøt ut i Portugal 17. juni. Mange døde i sine biler da de forsøke å komme seg unna flammene. Foto: AFP

Portugal har vært spesielt hardt utsatt for skogbranner i år. I juni mistet 64 personer livet og 250 ble skadd i en skogbrann sentralt i Portugal. Det var den dødeligste skogbrannen siden landets myndigheter begynte å føre statistikk.

I begynnelsen av august måtte 1800 brannmenn rykke ut igjen for å slukke en ny bølge med skogbranner i Portugal.

En uavhengig gransking som ble lagt fram i forrige uke konkluderte med at portugisiske myndigheter ikke klarte å evakuere innbyggere fra brannrammede bygder og landsbyer i tide.