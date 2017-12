Reagerer på Trumps tale: Provoserende, irrasjonelt og slutten for fredsprosessen

Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad ødelegger fredsprosessen mellom Israel og palestinerne, mener Midtøsten-forskere.

– Vi forskere vet nesten ikke hva vi skal si. Trumps tale er langt på vei både inkonsekvent og irrasjonell, fordi han motsier seg selv når han har et ønske om fred, men kun anerkjenner én part: Israel, sier Hilde Henriksen Waage, professor i historie og midtøsten-forsker ved Universitetet i Oslo til VG.

Fakta om striden om Jerusalem * Etter FNs delingsplan fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. * Planen ble aldri satt ut i livet. Etter en krig 1948–1949 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem og Jordan som tok kontroll i øst. * I krigen i 1967 erobret Israel Øst-Jerusalem sammen med Vestbredden. * Israel har utropt hele Jerusalem som sin hovedstad. Dette er ikke internasjonalt anerkjent. * Palestinerne krever Øst-Jerusalem, med de hellige stedene, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat. (Kilde: NTB)

Fra et julepyntet rom i Det hvite hus i Washington kunngjorde USAs president onsdag kveld at han nå anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Han starter også prosessen med å flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Presidenten mener hans erklæring er et steg mot fred mellom Israel og palestinerne.

– Dette er et svært forsinket steg mot framgang i fredsprosessen og en varig avtale. Israel er en suveren stat med rett til å bestemme sin egen hovedstad. Å anerkjenne at dette er et faktum, er et nødvendig vilkår for å oppnå fred, sa Trump i talen.

Israelske myndigheter anser Jerusalem for å være deres hovedstad, men dette har ikke vært anerkjent internasjonalt. Palestinerne vil ha Øst-Jerusalem, som Israel okkuperte i 1967, som hovedstad for en framtidig palestinsk stat. USA og det øvrige verdenssamfunnets holdning har vært at Jerusalems status må avgjøres gjennom fredsforhandlinger.

– Slutten på fredsprosessen

Men med Trumps erklæring er det ikke håp for samtaler om fred, mener Henriksen Waage.

– De alvorlige konsekvensene er brudd på internasjonal folkerett, som Trump gir blaffen i, og at det ikke blir noen fredsforhandlinger. Ingen palestinsk leder med respekt for seg selv vil kunne forhandle med Israel etter dette.

NY KUNNGJØRING: USAs president Donald Trump og visepresident Mike Pence (bak) under talen i Det hvite hus onsdag kveld. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

– Nå har USA, som har vært leder av forhandlingene, tatt side med Israel, og det er ikke snakk om måtte dele landet, som fredsforhandlingene har tatt sikte på.

Også Jørgen Jensehaugen, Midtøsten-forsker og førsteamanuensis ved avdeling for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet, mener Trump med sin erklæring setter strek for fredsprosessen.

– Dette er unødvendig provoserende og den absolutte slutten på fredsprosessen. Den har ligget brakk lenge, men dette betyr at den er totalt torpedert. Ved å gi Israel alt de ønsker i Jerusalem, har ikke Israel noe insentiv til å gi noe for å få til en fredsavtale. Nå har de fått alt, sier han.

– I Jerusalem og Gaza spesielt er det en spent situasjon fra før. Dette vil ikke dempe konfliktnivået, tvert i mot, sier Jensehaugen.

Bekymring

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun er svært bekymret.

– Jeg er svært bekymret for at den amerikanske beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet, sier Søreide, men understreker at Norge fortsatt vil støtte arbeidet for en tostatsløsning.

FNs generalsekretær António Guterres sier realisering av tostatsløningen - med Jerusalem som hovedstad i Israel og Palestina - er den eneste måten både Israels og Palestinas ønsker vil bli oppnådd på.

– Det er ikke noe alternativ til tostatsløsningen. Det er ingen plan B, sier Guterres i en uttalelse onsdag kveld.

Tysklands statsminister Angela Merkel gjør det klart at hun ikke støtter Trumps avgjørelse.

– Vi støtter ikke denne avgjørelsen fordi Jerusalems status må bli fremforhandlet gjennom en tostatsløsning, sier Merkel gjennom talspersonen hennes Steffen Seibert ifølge NTB.

