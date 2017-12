Hun har en av Midtøstens vanskeligste jobber

JERUSALEM (VG) Som første kvinne skal Kristin Lund (59) overvåke fredsavtaler i den urolige regionen.

På en idyllisk høyde med utsikt mot gamlebyen i Jerusalem ligger hovedkvarteret til FNs eldste fredsoperasjon: United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO).

I slutten av oktober ble Kristin Lund fra Bekkelaget utnevnt til styrkesjef.

Med det skriver hun kvinnehistorie for tredje gang:

• Lund var første kvinnelige generalmajor i Hæren (2009).

• Hun var første kvinnelige styrkesjef i FN da hun ble stasjonert på Kypros (2014).

• Og nå er hun første kvinnelige sjef for en sivil og militær operasjon i Midtøsten.

– Jeg prøver å være en god rollemodell. Jeg hadde ingen foran meg. Alle mine rollemodeller var menn. Det har vært en tøff vei hit, forteller Lund.

Trump-protester

SINNE: Søndag skjøt palestinske gutter og menn steiner mot israelske soldater i Betlehem på Vestbredden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Jerusalem og de palestinske områdene på Vestbredden og Gaza er i høyspenn da VG møter Lund. I dagevis har det vært demonstrasjoner og sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker.

– Jeg hadde ventet enda større opptøyer, ettersom Hamas gikk ut og oppfordret til uro. Foreløpig har israelske myndigheter kontroll over situasjonen, sier Lund.

Urolighetene oppsto da USAs president Donald Trump utropte Jerusalem til Israels hovedstad.

Bakgrunn: Derfor strides de om den hellige byen

Lund mener Trumps kunngjøring påvirker muligheten for en enighet mellom partene i Israel/Palestina-konflikten.

Blir «neppe arbeidsledig»

STORT ANSVAR: Kartet bak Lund viser de ulike grupperingene i Syria: Rød = det syriske regimet, blå = kurdere (YPG), grønn = Free Syrian Army/moderate opprørere, sort = Den islamske staten (IS), mørkegrønn = Tyrkia. Foto: Helge Mikalsen , VG

UNTSOs mandat er å overvåke de to våpenhvileavtalene Israel har med arabiske naboland:

• Fredsavtalen mellom Israel og Egypt, inngått i 1979.

• Fredsavtalen mellom Israel og Jordan, inngått i 1994.

Sistnevnte kan stå i fare, etter at Jordans nasjonalforsamling mandag vedtok at de vil vurdere fredsavtalen med Israel i lys av Trumps kunngjøring.

Mest kritisk er det likevel på Golanhøydene. De siste årene er det blitt skutt fra syrisk og israelsk side på tvers av den FN-overvåkede buffersonen.

DE FALNE: I hagen utenfor Lunds tjenestebolig står en minnestein over dem har mistet livet i tjeneste for FN, blant dem to nordmenn. Nils Vindenes er Lunds militærassistent. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Det er store utfordringer nå. Jeg blir neppe arbeidsledig.

Lund er i skytteltrafikk mellom Egypt, Libya, Syria, Israel og Jordan, der hun besøker forsvarssjefer og regjeringsoverhoder.

– Jeg må glemme min personlige mening. Det er viktig for meg å være upartisk i denne jobben. Dessuten må jeg minne meg selv på at jeg ikke er her for å løse en konflikt, men for å overvåke.

Kan si «me too»

Lund har i hele sitt yrkesliv operert i tungt mannsdominerte miljøer. Det har hun følt på kroppen, sier hun.

– Jeg har ofte måttet bevise at jeg var god nok. Jeg måtte gjøre dobbelt opp.

– Mange menn visste ikke hvordan de skulle forholde seg til kvinner i uniform. Flere inntok den beskyttende farsrollen, eller prøvde å knekke oss. Jeg er blitt utsatt for begge hersketeknikker.

FOREGANGSKVINNE: For ikke å være alene om kjønnsutfordringene, har Lund opprettet kvinnenettverk for befaler i Norge og for personell på blant annet Kypros. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Er seksuell trakassering et problem i miljøene du jobber i?

– Det er mange kvinner i Forsvaret som kan si «me too». Forsvaret har selv satt søkelys på dette.

UNTSO ** United Nations Truce Supervision ** Etablert i 1948, da det britiske mandatet i Palestina opphørte og staten Israel ble opprettet ** Overvåker fredsavtaler i Midtøsten. Observatørene bærer ikke våpen ** Hovedkvarter i Jerusalem ** Opererer i Egypt, Israel, Jordan, Libanon og Syria ** Norske Robert Mood var sjef fra 2009 til 2011 Kilde: Wikipedia

59-åringen er den generalen i Norge med størst erfaring fra operasjoner i utlandet. Hun har tjenestegjort blant annet i Kosovo, Libanon og Afghanistan.

– Jeg tror ikke jeg hadde sittet her hvis jeg hadde barn og familie, sier Lund.

Hun forklarer at hun er «litt konservativ», og trolig ville ha vært en del hjemme med barna. I stedet har hun kunnet «si ja og hoppet på alle muligheter».

– Jeg har brøytet vei for andre. Jeg angrer ikke på valgene jeg har tatt.