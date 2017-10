16 døde i fengselsopprør i Mexico

Dødstallet blant innsatte i et fengsel i Mexico er hevet til 16 etter at det brøt ut opprør mellom rivaliserende gjengmedlemmer.

Det ble tirsdag meldt at 13 var døde, og åtte kritisk skadd. Onsdag bekrefter talsmannen for sikkerhetsmyndighetene i Nuevo Leon, Aldo Fasci, at tre av dem døde som følge av skadene.

Fasci sier opprøret fant sted i fengselet i byen Cadereyta. Sikkerhetsstyrker ble sendt til stedet for å få satt en stopper for urolighetene som oppsto mellom rivaliserende gjengmedlemmer.

Ifølge Fasci tok de innsatte fengselsbetjentene som gisler, banket dem opp og truet med å kaste dem ned fra fengselstaket.

Politiet rykket inn for å prøve å forhandle med de over 150 innsatte, men ble angrepet med metallgjenstander. Sikkerhetsstyrkene fikk deretter frie tøyler til å bruke alle midler for å få kontroll over situasjonen.

Talsmannen sier det er ikke er kjent hvor mange som ble skutt og drept av styrkene.

Fengselet ligger i utkanten av byen Monterrey nordøst i landet.