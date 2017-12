Hevder de ble utsatt: Vil at Trump etterforskes for trakassering

Flere av kvinnene som tidligere har anklaget Donald Trump for seksuell trakassering vil holde en pressekonferanse mandag. Ifølge CBS vil de be om en etterforskning av anklagene som er rettet mot presidenten.

Det er filmstudioet Brave New Films som ifølge en pressemelding skal arrangere pressekonferansen mandag, skriver CBS på Twitter. Studioet er aktuelt med filmen «16 Women and Trump», der de har samlet 16 kvinners uttalelser om da Trump skal ha trakassert dem.

Den siste tiden har to amerikanske politikere trukket seg fra sine verv grunnet anklager om seksuell trakassering. Den ene er den demokratiske senatoren Al Franken og den andre er republikaneren Trent Franks.

Mener Trump bør gå

I ettertid har flere politikere sagt at Trump bør vurdere sin stilling på grunn av anklagene mot ham. Blant disse er den tidligere demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders under et intervju i programmet «Meet the Press» på søndag.

– Vi har en absurd situasjon der vi har et opptak av presidenten i USA, som alle i landet har sett, der han skryter av å trakassere kvinner. Han har ikke beklaget det, og har ikke fratrådt sin stilling, sa den demokratiske senatoren.

Opptaket Sanders snakker om ble publisert av The Washington Post i 2016, og er fra 2005. På opptaket forteller Trump at han kan gripe kvinner i skrittet siden han er kjendis.

Også den demokratiske senatoren Jeff Merkley har sagt at Trump bør trekkes seg som følger av anklagene mot ham.

Uventet støtte

Det er ikke bare demokrater som har vist støtte til kvinnene som står frem mot Trump. Den republikanske politikeren, og FN-ambassadøren Nikki Haley, gikk søndag langt i å holde med kvinnene. Under et intervju i programmet «Face the Nation» på CBS fikk hun spørsmål om hvordan man bør forholde seg til kvinnene som anklager presidenten svarte hun følgende:

–Kvinner som anklager noen bør bli lyttet til. [...] Jeg synes at enhver kvinne som har følt seg misbrukt har en rett til å stå frem.

Dette til tross for at Det hvite hus lenge har hevdet at alle anklagene er falske. Hun ble også spurt om det faktum at Trump ble valgt ikke betyr at folket allerede har avgitt sin dom i saken om anklagene mot presidenten.

–Jeg vet at han ble valgt, men vet du hva, kvinner bør alltid føle at det er komfortabelt å stå frem. Vi burde lytte til dem, sa Haley.