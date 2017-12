Merkel maner til mer samhold blant EUs medlemsland

Tysklands statsminister Angela Merkel sier i sin nyttårstale at europeisk samarbeid og samhold må ha høy prioritet i årene som kommer.

I talen, som sendes på TV søndag kveld, understreker Merkel hvor viktig det er at de 27 landene som blir igjen i EU etter brexit, innser betydningen av å fortsatt holde sammen. Storbritannia skal som kjent forlate EU i mars 2019.

– Tysklands framtid er udelt knyttet til Europas framtid, sier Merkel i nyttårstalen, som statsministerens kontor har offentliggjort utdrag av på forhånd.

Hun sier også at hun håper å arbeide tett med Frankrikes president Emmanuel Macron for å sikre EUs framtid.

Merkel oppfordrer Tysklands innbyggere til å vise solidaritet og respekt for andres politiske meninger og uttrykker bekymring for et land med svært forskjellige meninger.

– Vi har ikke sett så forskjellige meninger på lang tid. Noen snakker til og med om en sprekk i grunnmuren som er samfunnet vårt, sier hun.

Den 63 år gamle statsministeren utnytter også muligheten under talen til å forsikre folket om at hun ønsker å danne en stabil regjering så fort som mulig.

Merkels forsøk på å forhandle fram et regjeringssamarbeid med De Grønne og Fridemokratene (FDP) brøt sammen i november, og siden da har presset på sosialdemokratiske SPD økt. SPD gjorde det først klart at partiet ville tre ut av Merkels regjeringskoalisjon, men har nylig endret mening.

Kristendemokratene CDU og CSU skal sammen med SPD holde den første runden i regjeringsforhandlingene i perioden 7. til 12. januar.

