Rekord-vondt!

Høyt henger han og vondt gjør det - helt sikkert! Men Gerrold holdt ut og satte ny, syk rekord.

Det er mange måter å sette verdensrekord på. Multikunsteren Gerrold Vincent tenkte nok at kombinasjonen kjøttkrok, ryggskinn, tau og taljer - og god tid - ville være en fin måte å komme seg i rekordbøkene på.

Og joda, det klarte han. I dag ble nemlig den uredde kunstneren skrevet inn i historiebøkene etter å ha hengt i 47 minutter og 21 sekunder fra et tau oppunder taket til Ripley's Believe it or Not som ligger på Times Square i Manhattan.

Vincents spesielle twist var å henge der festet med en diger kjøttkrok som var stukket gjennom ryggskinnet.

Det må jo ha gjort vondt, men Vincent vinket smilende til museets besøkende, skrev meldinger på mobilen og tok diverse selfies.

SELFIE: Gerrold Vincent tok selfier til glede for publikum. Foto: Carlo Allegri , Reuters

KRAFTIG KROK: Vincents rygg etter at rekorden var sikret. Foto: Carlo Allegri , Reuters