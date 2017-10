Heder til VG på internasjonal journalistkonferanse

WASHINGTON, D.C. (VG) I konkurranse med bidrag fra en rekke land endte VG opp som en av fem finalister i kategorien «Innovasjon i undersøkende journalistikk» under årets ONA-konferanse i USAs hovedstad.

Det var under årets «Online News Association»-konferanse i Washington, D.C. at VGs prosjekt «Psykiatriavsløringene» ble lagt merke til av juryen som totalt vurderte over 1000 innsendte bidrag i 17 ulike kategorier til «Online Journalism Awards».

I hver av kategoriene nådde bare noen få av sakene opp til et finaleheat. Det gjorde altså VG i kategorien som hedret nyskaping i undersøkende journalistikk. Den blir regnet som en av de mest prestisjefylte kategoriene.

Der sto det til slutt mellom VGs prosjekt og fire prosjekter fra henholdsvis tre amerikanske medier, samt et fra Canada.

Stolte

Det var sistnevnte, The Globe and Mail, som natt til søndag, norsk tid, gikk helt til topps. Dermed fikk de både trofeet og en sjekk på 4000 dollar.

– Det var veldig kjekt å komme til finalen. Det var få europeiske prosjekter, som kom helt til finaleheatet, og ingen andre fra Skandinavia, så dette en anerkjennelse av den jobben VG har gjort med dette prosjektet, sier Synnøve Åsebø, en to journalister bak «Psykiatriavsløringene».

– Man blir jo litt stolt. Vi er generelt stolte av prosjektet og det gjennomslaget det har fått, sier hennes kollega Mona Grivi Norman.

FEM FINALISTER: Tre amerikanske, et kanadisk og et norsk kjempet til slutt om å vinne i kategorien «Innovasjon i undersøkende journalistikk». Foto: JOSTEIN MATRE/VG

De to syntes ikke det var noen skam å «tape» for den kanadiske avisen, men gledet seg heller over å være blant finalistene.

– The Globe and Mail har et helt fantastisk prosjekt, som er veldig inspirerende. Det er bare å bøye seg i hatten, som man sier, sier Åsebø.

Om vinnerprosjektet, som handler om hvordan kanadisk politi behandler saker om seksuelle overgrep, trakk juryen blant annet frem hvordan avisen brukte visuell journalistikk på en strålende måte.

Vant norsk pris



I VGs artikkelserie om psykiatriavsløringene har de to journalistene gjennomgått tvangsprotokoller fra samtlige sykehus i Norge, og de avslørte ulovlig beltebruk i norsk psykiatri.

Da VG fikk innsyn i protokollene, var det første gang disse håndskrevne dokumentene ble utlevert. VG avslørte massive lovbrudd, omdiskuterte begrunnelser og grov svikt i dokumentasjonen da norske sykehus brukte beltetvang mot pasienter i 2015.

Den gode journalistikken og den nyskapende måten den ble presentert på digitalt, blir nå altså lagt merke til også utenfor Norges grenser.

Åsebø og Grivi Norman vant tidligere i år den norske Skup-prisen, Norges gjeveste journalistpris, for prosjektet.

Under «Online Journalism Awards» i Washington, D.C. vant flere kjente storaviser, som New York Times, Washington Post og The Guardian priser i ulike kategorier.