EU kan komme til å forby bruken av fosfater i kebab. Skjer det, må natteravnene sannsynligvis stille sulten på andre måter.

Det lyser et blått lys for den populære nattmaten, skal vi tro internasjonale medier.

EU parlamentet diskuterer nemlig om fosfater, som brukes for å holde kjøttet saftig og smakfullt mens det surrer rundt på spiddet, skal forbys i dönerkebaben.

De europeiske lovgiverne viser til studier som knytter fosfater til hjerte- og karsykdommer, melder nyhetsbyrået AP.

Eierne av kebabkiosker i Tyskland mener fosfatene er nødvendige, og debatten har ikke blitt mindre heftig etter som noen pølser, som også inneholder fosfater, ikke vil bli rammet av et eventuelt kebab-forbud.

Noen kebab-selgere mener det er snakk om «dönerdiskriminering.»

– De leter etter måter å ramme tyrkiske bedrifter her. Et slikt forbud vil være den største søppelhaugen man kan tenke seg, sier Baris Donmez, eieren av en kebab-kro i Berlin, til AP.

Kebaben kom opp da EUs utøvende kommisjon foreslo å tillate bruken av fosfater i lam, fårekjøtt, storfe og kalvekjøtt som grilles på spyd. Men forslaget havnet i trøbbel i EU-parlamentets helsekomité hvor avstemningen endte 32–22 mot forslaget fordi politikerne mente en slik blankofullmakt kunne øke risikoen for hjertesykdommer.

Blir forslaget avvist også når EU-parlamentet møtes om to uker, blir det sendt tilbake til EU-kommisjonen, og dermed vil kebaben fortsatt være i limbo, skriver AP.

Millionsalg

EU forbyr normalt bruk av fosfater i kjøtt, men det er visse unntak, skriver The Guardian. Og loven sier foreløpig ikke noe om bruk i frossent kebab-kjøtt. Det var dette EU nå skulle ta stilling til.

Avisen skriver at det daglig selges rundt 1,3 millioner dönerkebaber i Storbritannia mens den tyske avisen Frankfurter Rundschau anslår at de rundt 16.000 kebabkioskene i landet selger tre millioner måltider per dag.

– Hvis EU-parlamentet får viljen sin, er det dødsdommen for hele dönerkebabindustrien i EU, sier Kenan Koyuncu i den tyske foreningen for produsenter av dönerkebab til den tyske avisen Bild.