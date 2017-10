Marilou (62) var massedrapsmannens kjæreste - sitter i avhør onsdag kveld

FBI håper Las Vegas-drapsmannen Stephen Paddocks kjæreste, Marilou Danley (62), kan bidra til å gi svar på hvorfor Paddock begikk de grusomme handlingene.

Stephen Paddock (64), som søndag drepte 59 mennesker og såret over 500 i Las Vegas, overførte 800.000 kroner til Filippinene noen dager tidligere, melder flere politikilder. Disse pengene skal ha blitt sendt til kontoen til Paddocks kjæreste, Marilou Danley (62).

Sammen med massedrapsmannens motiv, er årsaken til at den enorme pengesummen ble overført til kjærestens konto, et mysterium.

— Danley ankom Filippinene forrige måned, og det var også en på overførsel på 100.000 dollar til hennes konto fra Stephen, sier talsmann for Philippines National Bureau of Investigation (NBI), Nick Suarez.

— Hun ble sendt vekk

Det var drapsmannen som sendte kjæresten sin Danley til Filippinene for at hun «skulle besøke familien». Dette gjorde han kort tid før angrepet, trolig fordi at hun ikke skulle blande seg i hans dødelige planer, skriver The Telegraph.

— Jeg vet at hun, som oss, ikke vet noenting. Hun ble sendt vekk. Hun var borte, så hun ikke skulle bli i veien for det han planla, har søsteren til Danley sagt i et intervju med Australia's Channel 7 News.

— Hun visste ikke engang at hun skulle til Filippinene, før Stephen sa «Marilou, jeg fant en billig billett til Filippinene».

Politiet har tidligere sagt at de ikke mistenker at Danley var involvert i drapsplanene, men av FBI blir hun omtalt og behandlet som en «person av interesse» for etterforskningen. Hun har derfor blitt sendt hjem fra Filippinene, og avhøres onsdag kveld norsk tid i USA.

— Turen hennes tilbake til USA var koordinert med FBI, sier en politibetjent, som også forteller at hun er returnert for at FBI skal kunne utelukke at hun har vært involvert i massedrapet.

En anonym etterforsker hevder at det skal undersøkes om samboeren kan ha visst om angrepet, skriver AP. Dette er ikke bekreftet, og Danley er ikke siktet.

— Vi forventer litt informasjon fra henne, sier sheriff og etterforskningsleder Joseph Lombardo.

Jobbet på kasino

Paddock, som åpnet ild og drepte fra en luksussuite på Mandalay Bay, ble funnet død på rommet med minst 23 skytevåpnet - samt Danleys spillmaskinkort. Paddock skal også ha brukt kjærestens ID da han sjekket inn på hotellet.

– Jeg tror kjæresten er nøkkelen. Forhåpentligvis vil hun kunne gi noen svar. Men dette er Amerikas verste masseskyting, så vi vil aldri skjønne helt hvorfor det skjedde, sier sikkerhetsekspert Jeffry Simon til flere amerikanske medier.

Men hvem er kvinnen som har blitt en viktig brikke i politiets etterforskning av den blodige massakren?

Paddock ble skilt for 27 år siden etter et seks års langt ekteskap. I senere tid har han vært kjæreste med Danley, og hun har også blitt omtalt som hans samboer. Paddock bodde i et hus med tre soverom i Sun City Mesquite, et tilsynelatende idyllisk bofellesskap for pensjonister.

Danley er en tidligere australsk statsborger, og har jobbet på kasino, melder lokale medier. Hun var gift med sin eksmann frem til 2015, og i separasjonsperioden byttet hun til en adresse eid av Paddock i Reno, Nevada.

Ifølge CNN sier datteren til Danleys tidligere ektemanns at Danley er «en god og ordentlig person». På en nå slettet Facebook-profil skrev Danley følgende om seg selv: «En stolt mamma og bestemor som lever livet til det fulle». Drapsmannens bror, Eric Paddock, har omtalt henne som «en fin dame som sender småkaker til moren min».