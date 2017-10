Marihuana for millioner opp i røyk

Tonnevis av marihuana verdt millioner av dollar gikk bokstavelig talt opp i røyk under skogbrannene i Nord-California. Det er krise for en bransje som neste år blir fullstendig legalisert.

Allerede nå er det klart at tilbudet av marihuana fra California vil synke neste år på grunn av alle skogbrannene. Etterspørselen, derimot, kommer sannsynligvis til å skyte i været på grunn av total legalisering etter nyttår.

Det vil drive prisene opp kraftig, akkurat som i vinbransjen, spår eksperter.

– Dette skjedde midt under innhøstingen. Timingen kunne ærlig talt ikke vært dårligere, bemerker Eli Melrod, administrerende direktør for Solful Dispensary, en butikk i byen Sebastopol som selger marihuana til medisinsk bruk.

Skogbrannene, som brøt ut i forrige uke og har kostet minst 41 personer livet, har rasert store deler av Napa, Sonoma og Mendocino, tre fylker i det «grønne triangelet» som først og fremst forbindes med produksjon av vin og marihuana.

Omsetter for milliarder



Millioner av innbyggere i California har resept på såkalt medisinsk marihuana. Det legale markedet i delstaten har en samlet omsetning på nesten 2,8 milliarder dollar, snaut åtte milliarder kroner, anslår analysebyrået New Frontier Data.

GreenWave Advisors, et konsulentbyrå som har spesialisert seg på å analysere marihuana-bransjen, anslår at det illegale markedet i California omsetter for rundt 13,5 milliarder dollar, 107 milliarder kroner.

VERDIFULL: En fullvoksen marihuana-plante av dette slaget kan være verdt så mye som 40.000 kroner. Foto: REUTERS

Mesteparten av marihuanaen fra California som selges svart er produsert i nettopp de brannrammede områdene.

En enkelt marihuana-busk kan være verdt så mye som 5000 dollar – nesten 40.000 kroner. I salg over disk i forhandlerleddet kan 450 gram marihuana fra California av høy kvalitet innbringe så mye som 1200 dollar, drøyt 9500 kroner.

Store investeringer



Kim Tate, som driver One Feather Ranch i Redwood Valley, forteller til USA Today at skogbrannene har tvunget henne til å evakuere gården med hestene.

MÅTTE EVAKUERE: Flammene spiser seg inn i et marihuana-felt i nærheten av Oroville, California, hvor innbyggerne ble nødt til å evakuere. Foto: AP

To tredjedeler av årets marihuana-avling på om lag 150 kilo var allerede innhøstet og lagret. Resten var fortsatt i drivhus eller på jordet.

– Alt gikk tapt i flammene, opplyser Tate.

For marihuana-bøndene representerer de økonomiske tapene mer enn kun tapte avlinger. Mange marihuana-bøndene har nylig investert store summer i utstyr for å tilfredsstille myndighetenes krav før «Proposition 64», loven som legaliserer all bruk av marihuana, trer i kraft 1. januar 2018.

Mange dyrkere, som før har operert ulovlig eller i et juridisk grenseland, har brukt mye penger på å forberede seg på lovlydig drift.

– For første gang gjorde jeg alt riktig og etter boken, sier Andrew Lopas, som mistet 900 planter i brannene utenfor byen Santa Rosa.

Delstaten, som har USAs største økonomi og ville vært verdens syvende største stat målt i brutto nasjonalprodukt, vil altså regulere cannabis på lik linje med alkohol.

AVKRIMINALISERT: Fra og med 1. januar 2018 blir all bruk av marihuana lovlig i delstaten California. Her cannabis-markedet Golden Tarp i San Francisco. Mannen til høyre er en kjent fransk produsent. Foto: Pontus Höök

Huffington Post skriver at anslag viser at delstatens skatteinntekter kan øke med rundt en milliard dollar i året. I tillegg kan rettsvesenet spare opp hundre millioner dollar i året på å straffeforfølge småbrukere.

Vil revolusjonere cannabis-politikken



Eksperter og pressgrupper tror lovendringen vil revolusjonere den amerikanske cannabis-politikken.

– At California sier ja vil føre til en dramatisk hurtigere avslutning på det føderale forbudet mot cannabis, mente Tom Angell, som leder legaliseringsgruppen Marijuana Majority i et intervju med Huffington Post.

– Brannene rammer et område av California som dominerer all utendørs kultivering av planten i hele USA, bemerker Robert Frichtel, lederen av General Cannabis Corporation, i et intervju med NBC News.

– Vekstforholdene er ideelle av nøyaktig samme årsak til at det dyrkes vindruer i denne regionen. Marihuanaen som dyrkes her er utvilsomt den beste i landet, tilføyer Frichtel.

RØYKSKADER: Formann Michael Hausmann inspiserer ødelagte marihuana-planter på gården Legion of Bloom. 2500 planter ble røykskadet da flammene raste gjennom eiendommen. Foto: AP

Til sammen er minst 31 marihuana-gårder er blitt ødelagt, ifølge organisasjonen California Growers Association. Daglig leder Hezekiah Allen i organisasjonen sier til NBC at det er umulig akkurat nå å anslå hvor alvorlig produksjonen vil bli rammet.

– Vi vet at det er alvorlig og vi vet at det vil bli verre. Jeg vil ikke bli overrasket i det hele tatt om antall dyrkere kommerv opp i hundre gårder, legger han til.

Ønsker tilgang til forsikring



Men selv om dyrking og salg av marihuana blir totalt legalisert allerede neste år, har ikke produsentene mulighet til å forsikre avlingene mot skader slik vanlige bønder har tilgang til.

BESTE AVLINGER: En marihuana-avling i Humboldt County, nord i California, hvor de beste avlingene i hele USA blir dyrket frem, påstår bransjen. Foto: REUTERS

Allerede nå er det klart at mange produsenter, som tok sjansen på at inntektene fra årets avling ville betale for investeringene, aldri vil komme seg på fote igjen.

– Vi ønsker bare å forsikre våre avlinger som alle andre i landbrukssektoren, sier Hezekiah Allen fra California Growers Association. Han forklarer at så lenge det finnes en føderal lov mot marihuana ønsker ikke forsikringsselskapene å foreta risikoanalyser som med alle andre jordbruksvarer.