Malaysisk politi navngir nordkoreanere mistenkt for drapet på Kim Jong-nam

Fire nordkoreanerne mistenkt for å ha vært involvert i drapet på Kim Jong-nam navngis av malaysisk politi. Rettssaken mot de to tiltalte kvinnene fortsetter.

De fire mennene ble mandag navngitt av malaysisk politi som Song Song Sac, Ri Ji Hyon, Ri Jae Nam og O Jong Gil. Overvåkningsvideoer viser at to av mennene møtte de to drapstiltalte kvinnene i forkant av attentatet.

Bakgrunn: To kvinner siktes for drap på Kim Jong-nam

De fire ble i mars etterlyst av Interpol, som sendte ut en «rødmelding». Det er det nærmeste man kommer en internasjonal arrestordre.

Kim Jong-nam, Kim Jong-uns halvbror, ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i Malaysia 13. februar i år.

Kim-klanens terror: Gift, bomber og kidnappinger

DØD: Kim Jong-nam ble utsatt for et angivelig attentat. Foto: Shizou Kambayashi/AP/NTB scanpix

Obduksjonen avdekket at det var nervegift i Kims øye og blod. Det var også spor av den på skjortekragen og ermene. De to kvinnene er tiltalt for å ha smurt giften i ansiktet på Kim, noe som resulterte i at han falt død om 20 minutter senere.

Nord-Korea har hevdet at Kim døde av hjerteinfarkt. Flere mener agenter fra Nord-Korea sto bak drapet.

Les også: Drapet på Kim Jong-nam: Faren til tiltalt kvinne mener datteren ble brukt