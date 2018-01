Norsk kvinne fengslet for å ha angrepet KLM-purser

Mannskapet på KLM-flyet skal ha strevet med en norsk kvinne i flere timer. Nå må kvinnen, som skal ha mishandlet purseren, møte i retten.

Kvinnen, som er i 20-årene, ble til slutt påsatt håndjern, og da flyet landet i Panama ble hun og mannen sporenstreks fraktet tilbake til Amsterdam med politieskorte.

Det opplyser den nederlandske påtalemyndigheten i en pressemelding hvor de skriver at kvinnens oppførsel ble oppfattet som aggressiv og voldelig.

– Slo, spyttet og lugget

Bråket skal ifølge påtalemyndigheten ha begynt da kvinnen skal ha kastet en kopp mot den kvinnelige purseren, akkompagnert av banning og skriking.

– Vold i et lite lukket rom, som i et fly høyt oppe i luften hvor passasjerer og mannskap ikke kan unnslippe volden, skaper en følelse av stor usikkerhet. Den mistenkte må derfor svare for retten, skriver den nederlandske påtalemyndigheten.

Hendelsen skal ha skjedd under en flytur over Atlanterhavet på vei til Panama i januar.

På et tidspunkt skal kvinnen ha oppsøkt kabinpersonalet som sto ved oppbevaringsskapene for mat og drikke, da hun ble nektet alkoholservering på grunn av sin oppførsel.

Der skal hun ifølge påtalemyndigheten ha forlangt å bli servert alkohol og ha slått den kvinnelige purseren i ansiktet med knyttneven. De mener også at hun lugget henne og laget sparke-bevegelser mot kvinnens hode. En kollega måtte bistå i å hjelpe purseren fri fra den reisende, heter det videre i pressemeldingen.

Da hadde kapteinen fått nok, og kvinnen fikk påsatt håndjern.

Kvinnen skal ifølge påtalemyndigheten også ha spyttet i retning av co-piloten.

– Alt i alt har mannskapet jobbet i ti timer med å få - og holde - disse passasjerene under kontroll, heter det i pressemeldingen.

Personalet tok på seg grytevotter da kvinnen ble påsatt håndjern fordi hun ifølge dem gjorde bitebevegelser.

KLM ser svært alvorlig på saken.

– Dette er en alvorlig sak, og disse menneskene er svartelistet nå. KLM tolererer på ingen måte aggresjon mot passasjerer eller ansatte, sier pressetalsperson Lisette Ebeling Koning i KLM til VG.

Hun forteller at svartelistede passasjerer ikke får fly med KLM, med mindre det er under svært spesielle omstendigheter og med strenge forholdsregler.

– Vår oppmerksomhet vil nå gå til å ta hånd om passasjerene og de ansatte, og gi ettervern, sier hun.

Personalet skal ikke ha kunnet gjøre jobben sin ordentlig, inkludert viktige sikkerhetsoppgaver, fordi de hadde sin fulle hyre med å passe på nordmennene.

Kvinnen sitter nå varetektsfengslet i påvente av rettssaken.

Mannen, som er i 30-årene, ble løslatt da det ikke var tilstrekkelig bevis for at han skulle ha utvist samme type oppførsel som kvinnen, ut over å hatt truende språkbruk, ifølge påtalemyndigheten.

VG har vært i kontakt med den nederlandske påtalemyndigheten, men de har ikke noe å tilføye ut over det som står i pressemeldingen.

VG har ikke lykkes å komme i kontakt med den norske kvinnens advokat.

– Utenrikstjenesten er gjort kjent med at en norsk borger skal være arrestert i Nederland. Utenrikstjenesten kan ikke kommentere ytterligere enkeltdetaljer i sin oppfølging av en pågående konsulærsak, skriver pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i Utenriksdepartementet i en e-post til VG.

Rettssaken mot kvinnen vil finne sted den 18. januar.