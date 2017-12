Beruset mann angrep passasjer – Norwegian-fly måtte lande i Frankrike

Den overstadig berusede mannen skal ha angrepet både en eldre kvinne og en av besetningen. Det hele endte med at Norwegian-flyet måtte foreta en sikkerhetslanding og kastet ham av i Frankrike.

Det fullsatte Norwegian-flyet fra Bergen til Alicante i Spania gikk i går kveld ned i Toulouse i Frankrike på grunn av en overstadig beruset passasjer som gikk til angrep både på en medpassasjerer og et medlem av besetningen.

Tilsvarende hendelser har blitt dyrt for passasjerer: I 2016 ble en mann dømt til å betale Norwegian 96 000 kroner etter at et fly måtte nødlande i Polen på vei til Thailand.

Kranglet om sete

Flere av de 186 passasjerene ombord forteller om at det oppsto et basketak – en tilsynelatende overstadig beruset mann skal ha forsøkt å gå til angrep på en kvinnelig passasjer, og da også kommet i basketak med besetningen.

En av passasjerene, en kvinne i 20-årsalderen fra Bergen, forteller:

– Dette var en forholdsvis liten, eldre mann som skal ha drukket nokså mye. Da en kvinne på nabosetet ved vinduet gikk på toalettet, satte han seg i hennes sete. Dette lot hun passere for ikke å lage noe oppstuss. Men da han senere gikk på toalettet, tok hun setet sitt tilbake, og det var da bråket startet.

MÅTTE AVBRYTE: Det fullsatte Norwegian-flyet gikk ned i Toulouse i sørlige Frankrike etter at et «voldelig opptrinn» i cabinen. Bildet viser et tilsvarende fly, en Boeing 737–800 på Gardermoen. Foto: JAN OVIND / VG

Den berusede passasjerer skrek såpass høyt til kvinnen i vindussetet at kabinpersonalet kom til, og den mannlige flyverten kom da i basketak med mannen. Den berusede mannen skal da ifølge vitner ha tatt kvelertak på flyverten, og forsøkt å slå ham.

– Saken endte med at en av passasjerene satte seg ved siden av den berusede og holdt kontroll på ham. Han sovnet da.

Sloss i fly: Eldre kvinne voldelig Oslo-Molde

Hentet av politi

En stund etter opptrinnet, foretok kapteinen en forholdsvis bratt nedstigning og landet i byen Toulouse i det sørlige Frankrike, hvor den voldelige mannen ble satt av.

– Det kom to uniformerte politibetjenter ombord og tok han ut. Det sto to politibiler og ventet utenfor, forteller kvinnen.

Pressevakt Daniel Kirchhoff i Norwegian kan bekrefte nødlandingen i Toulouse:

– Jeg kan bekrefte at det har skjedd et voldelig opptrinn ombord, som i alle fall involverte en av passasjerene. Slikt har vi null toleranse for, og kapteinen besluttet å gå ned i Toulouse, sier han.

Les også: Berusede nordmenn kastet av Thailand-fly

Barcelona



Han har ikke informasjon om hvordan passasjeren ble tatt hånd om i Toulouse.

Passasjerene forteller til VG at da flyet skulle fortsette, ble det klart at de ikke lenger kunne lande i Alicante. Dette blir bekreftet av Norwegian:

– Flyet fortsatte derfor til Barcelona, men har nå i klokken åtte torsdag morgen avgang videre derfra til Alicante, bekrefter Kirchhoff.

Ifølge passasjeren VG har snakket med, måtte de 185 passasjerene vente på flyplassen i Barcelona før de endelig fikk gå ombord i et nytt fly, og landet først i Alicante ved 0930-tiden – 13 timer etter avreise Bergen.

– En passasjer forteller at da flyet endelig gikk ned, hadde den berusede passasjeren falt til ro og sov?

– Disse detaljene har jeg ikke. Men en flykaptein har alltid passasjerenes sikkerhet som førsteprioritet, sier Norwegians pressevakt.

En passasjer forteller at de fikk opplyst at de skulle ta inn på hotell i Barcelona, men at de i stedet måtte de vente på flyplassen.

Flyet er en Boeing 737-800, som dro fra Bergen lufthavn klokken 2023 onsdag kveld, 23 minutter etter ruten. Flyet bruker normalt 3 timer og 40 minutter på turen til Alicante.