Louis C.K.: – Historiene er sanne

Komiker Louis C.K. sier i en uttalelse at beskyldningene om at han skal ha masturbert foran flere kvinner, er sanne.

– Disse historiene er sanne. På det tidspunktet sa jeg til meg selv at det var greit, fordi jeg aldri viste frem min penis uten å spørre først, noe som også er sant, sier Louis C.K i en uttalelse, som NBC News har lagt ut på sin Twitter-konto.

Bakgrunnen er at fem kvinner har beskyldt ham for seksuell trakassering.

– Men jeg har lært senere i livet, for sent, at når du har makt over en annen person, og ber dem se på penisen din, så er ikke det et spørsmål. Det er en forlegen situasjon for dem. Makten jeg hadde over disse kvinnene var at de beundret meg, skriver Louis C.K ifølge NBC News.

Anklaget for å ha vist penis

Komikerduoen Dana Min Goodman og Julia Wolov fortalte til New York Times om en episode fra 2002 der de underholdt på en festival i Aspen, Colorado. Etter at showet var over inviterte Louis C.K. dem til hotellrommet sitt for en drink.

Før de hadde rukket å ta av jakkene sine skal han ha spurt om han kunne ta frem penisen sin. Kvinnene forteller at de trodde de var en spøk.

– Men så gjorde han det, sier Goodman.

Det tok ikke lang før han ifølge kvinnene var naken og masturberte foran dem.

En annen kvinnelig komiker, Abby Schachner, forteller at hun kunne høre ham masturbere mens de pratet i telefonen en gang i 2003. En fjerde kvinne, Rebecca Corry, sier han to år etter det spurte henne om å få onanere foran henne. Hun takket nei.

New York Times har også pratet med en femte kvinne, som ikke står frem med navn, som forteller om lignende episoder som de fire andre.

Kommer ikke til å tilgi seg selv

I uttalelsen skriver Louis C.K. hvordan hans egen posisjon i komikermiljøet kunne muliggjøre handlingene.

– Jeg utnyttet at jeg var høyt beundret i disse miljøene, noe som umuliggjorde at de kunne fortelle om hendelsene, og brakte vanskeligheter for dem når de prøvde, fordi folk som så opp til meg ikke ville høre det.

– Jeg har prøvd å lære av det. Jeg har prøvd å løpe fra det.

– Nå er jeg klar over hvor stor påvirkning handlingen mine har hatt, skriver han i uttalelsen.

Komiker Louis C.K. er best kjent for rollen som Louie i TV–serien Louie.