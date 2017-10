Lindis Hurum slåss med militsledere i krigssonen i Den sentralafrikanske republikk

Lindis Hurum (45) kjemper en daglig kamp med brutale militsledere i Den sentralafrikanske republikk.

Samtidig er hun med på å redde lindre skadene som sivilbefolkningen påføres.

– Ja, akkurat nå er jeg faktisk i tøffe forhandlinger med lederen for en kristen militsgruppering for å få lov til også å behandle muslimske pasienter, sier prosjektlederen for Leger uten grenser på telefonen fra storbyen Bangassou, i den østlige delen av Den sentralafrikanske republikk.

I et land uten sentralmyndigheter, hvor 15 ulike væpnede grupperinger, muslimske og kristne, dreper, plyndrer og driver sivile på flukt, er det en stor utfordring å hjelpe mennesker som har akutt behov for medisinsk behandling.

De fleste frivillige organisasjonene har stoppe arbeidet og rømt Den sentralafrikanske republikk fordi det er for farlig å oppholde seg der. Men Leger uten grenser holder ut.

BORGERKRIG: Advarslene om borgerkrig er mange og FN mener at konflikten i Den sentralafrikanske republikk er i ferd med å utvikle seg til et folkemord. Muslimsk- og kristen milits står mot hverandre over hele landet. Foto: AFP

Ufattelig tragedie



Lindis Hurum leder organisasjonens innsats i landet som er ukjent i store deler av den vestlige verden. En ufattelig tragedie som utspiller seg under radaren for verdens oppmerksomhet.

Den sentralafrikanske republikk * Tidligere fransk koloni som ble uavhengig i 1960. * Landet har 4,6 millioner innbyggere og er noe mindre enn Frankrike, 623.000 kvadratkilometer. * Regnes som et av verdens minst utviklede land. Diamanter er en viktig inntektskilde og kilde til strid. * Landets historie siden uavhengigheten har vært preget av kupp, uro og væpnede konflikter. Fra 1976 til 1979 var landet et «keiserdømme» styrt av den selvutnevnte keiser Bokassa. Kilde: NTB

– Den sentralafrikanske republikk er i dag en av verdens farligste konfliktsoner. For fire år siden raste det full krig her, så avtok det litt. Men i vinter gikk det til det verre igjen. I dag er det full krig mellom ulike væpnede grupperinger i 14 av de 17 provinsene i landet, forteller Hurum.

– Leger uten grenser driver sykehus og klinikker i de store byene. De har utstyr til å behandle alt fra krigsskader til fødsler. Leger uten grenser har også vaksinekampanjer ment for sivilbefolkningen som er på flukt og som drives over hele landet fra mobile klinikker, sier kommunikasjonssjefen for Leger uten grenser i hovedkontoret i Oslo, Jonas Hågensen.

Menneskelige tragedier



Lindis Hurum har en årrekke stått til knes i menneskelige tragedier i land hvor krig og konflikt, brutale overgrep og drap på sivile er en del av hverdagen. I Elfenbenskysten, Pakistan, Haiti, Libanon, Sør-Sudan, Liberia og nå Den sentralafrikanske republikk. Hun var også med på hjelpe til da tusener av flyktninger sto i fare for å drukne i Middelhavet.

– Bangassou er nå tatt over av en kristen milits. Det er lederen for disse styrkene jeg nå må forholde meg til for å sikre at vi får gjort den humanitære innsatsen som vi krever av oss selv. Folk er virkelig redde her. Og vi må få forsikringer om at sykehusene får være i fred, og det er viktig for oss å få militslederne til å forstå at vi ikke er en part i krigen og konflikten. Derfor må vi bli gitt tilgang til alle sider av de ulike frontlinjene. Men aller viktigst nå er at den humanitære hjelpen økes, sier Lindis Hurum.

FN-LØFTE: Generalsekretæren i FN, António Guterres, var tidligere i uken i Den sentralafrikanske republikk. – Han lovte oss at FN-mandatet fornyes og at en fredsstyrke på rundt 11000 soldater blir her, sier Lindis Hurum i Leger uten grenser. Foto: AFP U

FNs generalsekretær

– Dere hadde nylig besøk av FNs generalsekretær, António Guterres. Hva kom ut av det?

– Han besøkte en flyktningleir like utenfor byen her. Det tok vel et kvarters tid, du vet hvordan det er, stort sikkerhetsoppbud, håndhilsing, også haster man videre. Jeg fikk likevel en kjapp prat med han, og forsikringer om at FN-styrkenes mandat på 10.000 soldater fornyes, samtidig som det kommer ytterligere 900 FN-soldater. Dette er viktig. I tillegg er ulike FN-organisasjoner representert her.

Akkurat nå foregår voldsomme kamper flere steder i landet. Derfor er det viktig at man fra det internasjonale samfunnet retter større oppmerksomhet mot det som skjer i Den sentralafrikanske republikk, mener Hurum.

Den erfarne hjelpearbeideren opplever ikke bare død og fordervelse i sitt arbeid med flyktninger, krigsskadde og mennesker i nød.

– Positive ting finnes Jeg har etter hvert lært meg å prøve å se de positive tingene som også finnes oppe i all elendigheten. Selv i krig forelsker mennesker seg, og den storslagne naturen rundt oss her i Den sentralafrikanske republikk er blendende vakker. Men når du tenker på hvor ressursrikt landet er, gjør det jo veldig vondt å oppleve at det er nettopp denne naturrikdommen som er utgangspunktet for krigen og all volden den fører med seg, sier hun.

– Kristne står mot muslimer, og motsatt. Er det en krig langs religiøse linjer?

– Nei, det dreier seg utelukkende om penger og politisk makt. Jorda er full av diamanter, gull og andre mineraler. Det tragiske er at de som nå slåss mot hverandre tidligere levde sammen i fred og fordragelighet. Og det er «bad guys» i begge leire. Heller ikke der er det forskjell på muslimer og kristne, sier Lindis Hurum.