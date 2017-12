Kritiserer EU-politikk i Libya: Migranter og flyktninger utsettes for tortur, seksuell vold og drap

Strandede flyktninger og migranter utsettes for tortur og overgrep i interneringsleirer i Libya, ifølge Amnesty International.

I en ny rapport som ble publisert tirsdag, skriver Amnesty at anslagsvis 20.000 flyktninger og migranter i Libya for tiden er plassert i interneringsleirer som styres av myndighetene. Flere tusen holdes fanget på steder som ledes av militser og kriminelle gjenger.

AMNESTY: SLIK HAR EU-LAND GJORT SEG MEDSKYLDIGE I OVERGREP I LIBYA 1) EU-landene har gitt teknisk støtte og hjelp til direktoratet for bekjempelse av ulovlig innvandring (DCIM). Direktoratet, som er underlagt innenriksdepartementet, driver interneringsleirene hvor flyktninger og migranter utsettes for alvorlige menneskerettighetsbrudd. 2) EU-landene har gjort den libyske kystvakten LCG i stand til å fange opp folk på havet ved å blant annet tilby trening og utstyr. 3) EU-landene har inngått avtaler med lokale libyske myndigheter, stammeledere og væpnede grupper for å oppfordre dem til å stanse menneskesmugling og øke grensekontrollene sør i det nordafrikanske landet.

Ifølge rapporten blir mennesker urettmessig holdt fanget under umenneskelige forhold og utsatt for tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling, inkludert seksuell vold, tvangsarbeid og drap. Disse handlingene er, ifølge vitner organisasjonen har snakket med, utført av myndigheter, menneskesmuglere og væpnede militser.

Ifølge Amnesty er europeiske land medskyldig i overgrepene fordi de har hjulpet Libya med å stanse strømmen av mennesker som forsøker å ta seg fra landet via Middelhavet og til Europa.

– Europeiske myndigheter er ikke bare fullt klar over disse overgrepene. Ved å aktivt hjelpe libyske myndigheter med å stanse kryssing over hav, og å holde folk tilbake i Libya, er de medskyldige i disse overgrepene, sier Amnesty Internationals europadirektør John Dalhuisen.

Ringte hjem under tortur

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) meldte 1. desember at de har registrert over 400.000 migranter i Libya, men antallet anslås i virkeligheten å være mellom 700.000 og én million.

Ifølge Amnesty holdes altså 20.000 av flyktningene og migrantene, de fleste av dem fra Afrika sør for Sahara, i overfylte og uhygieniske interneringsleirer som styres av DCIM – direktoratet for bekjempelse av ulovlig innvandring.

PÅ UBESTEMT TID: Personene som sitter i interneringsleirene, sitter ofte på ubestemt tid, ifølge Amnesty.

– DCIM-ansatte er ofte direkte involvert i tortur og annen mishandling av flyktninger, står det å lese i rapporten.

Noen av de innsatte har forklart hvordan de ble tvunget til å ringe hjem til familiene sine mens vakter torturerte dem, i den hensikt å tvinge familiene til å betale penger for løslatelse.

Andre har forklart at de fikk mulighet til å snakke med en fikser som skulle betale DCIM for deres løslatelse. Når pengene var betalt, skulle de bli overlevert til smuglere som skulle frakte dem over havet.

– Ved løslatelse fra internering, har flyktningen eller migranten ingen penger igjen, ingen personlige eiendeler eller identifikasjonsdokumenter, noe som setter dem i fare for å bli internert eller fanget på ny, skriver Amnesty.

Også andre steder i Libya hvor personer holdes fanget, forekommer tortur, ifølge Amnesty.

OVERFYLT: Mennesker i et overfylt rom i en interneringsleir i utkanten av Tripoli i slutten av november.

Organisasjonen baserer sine funn blant annet på intervjuer med 72 migranter, asylsøkere og flyktninger i Italia og Tunisia som ble gjennomført i juli. 33 av de 72 opplyste at de hadde blitt torturert eller mishandlet med formål om å få penger fra dem.

Også FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein advarte i oktober om tortur og mishandling i leirene.

– Opprørende

Generalsekretær John Peder Egenæs i Amnesty International i Norge sier behandlingen de innsatte i interneringsleirene får, er det mest sjokkerende i organisasjonens 66 sider lange rapport.

– Det er opprørende at det går an å finne en direkte linje fra EUs samarbeid til denne mishandlingen, sier han til VG.

– EUs flyktningpolitikk har for så vidt hatt suksess, fordi det nå kommer langt færre asylsøkere og migranter til Europa. Men den har også overlatt disse til en veldig brutal skjebne, i dette tilfellet i Libya, som ikke har menneskerettigheter som rettesnor, men hvor profittmotiv styrer hvordan de behandler mennesker.

NÅDDE IKKE EUROPA: Kroppen til en død migrant fotografert etter å ha blitt skylt opp på en strand i byen Tajoura, utenfor Libyas hovedstad Tripoli i juni.

Egenæs mener imidlertid ikke samarbeidet mellom EU og Libya bør avsluttes.

– Men Europa må presse på for at FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) får tilgang til disse menneskene i Libya og vurdere om de trenger beskyttelse som flyktninger eller ikke. Slik det er nå har de ikke offisielt tilgang til alle som er på flukt eller har migrert.

– Man bør også øke Den internasjonale organisasjonen for migrasjons (IOM) program for å hjelpe de som ikke trenger beskyttelse, tilbake til hjemlandet.