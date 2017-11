Strammer jerngrepet i Saudi-Arabia - trapper opp ordkrigen med Iran

ISTANBUL (VG) Libanons statsminister dro til Saudi-Arabia for å lange ut mot Iran, og varsle sin avgang. Han er en brikke i maktspillet mellom de to stormaktene i Midtøsten.

Den dramatiske arrestasjonsbølgen i Saudi-Arabia i helgen - der elleve prinser, ti sittende ministre og fire tidligere ministre ble arrestert av landets nye antikorrupsjonskommisjon - ses på som det hittil kraftigste maktgrepet fra kongedømmets sterke mann: Den 32 år gamle kronprins Mohammed bin Salman.

Mohammed bin Salman ble utpekt til kronprins i juli, og er på rekordtid blitt landets politiske arkitekt gjennom en rekke reformer.

Antikorrupsjonskomiteen ble opprettet bare timer før arrestasjonene, med kronprinsen selv som leder.

– Bredden og omfanget av pågripelsene ser ut til å være uten sidestykke i moderne saudiarabisk historie, sier Midtøsten-forskeren Kristian Ulrichsen ved Rice University til NTB.

De siste dagenes utrenskinger handler mer om hans egen maktkonsolidering enn andres antatte korrupsjon, mener Saudi-eksperter.

– Utrenskingene og arrestasjonene viser at kronprinsen strammer jerngrepet rundt kongefamilien, militæret og regjeringsstyrkene for å slå ned på det som ser ut til å være en utstrakt opposisjon internt i familien så vel som i militæret mot hans reformer og mot krigen i Jemen, sier James Dorsey ved S. Rajaratnam School of International Studies i Singapore, skriver The Independent.

Økt fiendskap

Mye tyder på at også Libanon er blitt åsted for økt fiendskap mellom Midtøstens erkerivaler Saudia-Arabia og Iran, og deres sjia/sunni-splittelse.

Lørdag kunngjorde Libanons statsminister Saad Hariri (47) at han går av. Den overraskende beskjeden ble ikke levert fra Beirut, men i en fjernsynssendt tale fra Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia.

Årsaken til at han trekker seg er Iran og den libanesiske sjiamuslimske bevegelsen Hizbollahs grep om Libanon, sa han. Ifølge Hariri har Iran skapt en «stat i staten» gjennom Hizbollah.



Hevder han er utsatt for attentatplott



– Jeg vil fortelle Iran og dets støttespillere at de vil miste sin innflytelse i arabiske land. Vår nasjon vil reise seg, slik den har gjort før, og hendene til de som forsøker å skade oss skal kuttes av, sa Hariri i avskjedstalen.

Han impliserte at avskjedstalen representerte begynnelsen på en Saudi-støttet konfrontasjon mot iranske krefter i Libanon.

I 2005 ble faren, daværende statsminister, Rafik Hariri, drept i et attentat i Beirut. Hizbollah anklages for å stå bak, noe bevegelsen nekter for. Nå hevder Saad Hariri at han selv er i livsfare.

Ifølge den saudiske TV-kanalen al-Arabiya var det planlagt et attentat mot Hariri i Beirut. Informasjonen bekreftes av Saudi-Arabias Gulf-minister.

EKSPLOSJON: 23 personer omkom da en massiv bilbombe gikk av ved Beiruts strandpromenade 14. februar 2005. Bomben var et attentat mot Rafik Hariri, daværende statsminister i Libanon. Foto: Hussein Malla/ , AP

Iran: Bestillingsverk av Saudi-Arabia



Statsminister Hariris avgang skaper politisk og økonomisk usikkerhet i Libanon.

Libanon er et dypt splittet land, der mange av sunnimuslimenes organisasjoner er lojale mot Saudi-Arabia, mens sjiamuslimske Hizbollah støttes av Iran. Sunnimuslimske Hariri tilhører den første gruppen. Han har statsborgerskap både i Libanon og Saudi-Arabia, og har gjennom flere år bodd i Saudi-Arabia.

Hariri har sittet som statsminister i et knapt år, og dannet i fjor høst en samlingsregjering på oppdrag fra president Michel Aoun der Hizbollah er representert.

Hizbollah og Iran er Assad-regimets støttespillere i krigen i Syria. På den andre siden står Saudi-Arabia. Erkerivalene støtter også hver sin side i den brutale krigen i Jemen.

AVVISER ANKLAGENE: Irans åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei mener Hariris avgang er nøye regissert. Her fra det iranske valget 12. juni. Foto: Caren Firouz/ , Reuters

Iranske myndigheter avviser alle Hariris anklager.

– Hariris avgang var planlagt av Donald Trump og kronprins Mohammed bin Salman i Saudi-Arabia, sier Hussein Sheikh al-Islam, rådgiver til Irans åndelige leder Ayatollah Ali Khamenei.

Bahram Ghassemi, talsmann i det iranske utenriksdepartementet, har uttalt at avgangen er «skreddersydd for å skape spenninger i Libanon og i regionen».

Rakett avfyrt i Jemen mot Saudi-Arabia



En annen hendelse har allerede skapt økt spenning i Midtøsten:

Kort tid etter Hariri annonserte sin avgang, avfyrte den Iran-støttede Houthi-militsen i krigsherjede Jemen en ballistisk rakett mot den internasjonale flyplassen i Riyadh. Raketten ble skutt ned av det saudiske flyvåpenet før den fikk gjort skade.

Dette er første gang at en Houthi-rakett har vært så nær et befolket område i Saudi-Arabia, skriver nyhetsbyrået AP.

Saudi-Arabia har siden mars 2015 ledet en militærallianse som har utført over 100.000 luftangrep mot Houthi-kontrollerte områder i det lutfattige nabolandet Jemen, melder NTB. Lørdagens rakettangrep skal ha vært en hevnaksjon.