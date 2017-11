metoo i Libanon: Her slipper mannen unna

BEIRUT (VG) Lara Mekkawi (24) er en av få kvinner i Libanon som våger å fortelle om seksuell trakassering.

– Første gang det skjedde, var da jeg var jeg ti år gammel. Jeg sto i heisen sammen med naboen min, en eldre tenåringsgutt. Han stengte meg inne i heisen med makt og presset seg mot meg, før han til slutt lot meg slippe ut, forteller Lara Mekkawi.

Det skulle ta over en måned før hun turte å ta heisen igjen hjemme i blokken der hun bodde. Fortsatt kan hun få angst av å være i små rom, og hun hadde lenge problemer med å stole på nye mennesker.

– Jeg ble redd for menn. Jeg turte ikke å gå på butikken fordi det kunne være fremmede menn der, forteller 24-åringen fra Saida i Sør-Libanon.

Sosiale medier-kampanjen #metoo har den siste måneden spredd seg fra Hollywood til hele verden. Også til Midtøsten, en region kjent for kvinneundertrykkelse.

I Libanon har tusenvis av kvinner skrevet #metoo på Facebook og Twitter. Men i motsetning til i Norge og USA, skriver de ikke mer. Nesten ingen deler sine personlige historier om uønsket oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep.

– Flere kvinner turte ikke engang skrive #metoo, men de delte det med hverandre i private meldinger. Vi har mye mannssjåvinisme og skamkultur i Libanon, og ideen om at det er «hennes egen feil» er utbredt. Folk skylder på hva hun har på seg og hvordan hun ser ut, sier Mekkawi.

Hun er en av få som har delt sin historie, noe hun først gjorde i en kommentar i nettavisen Beirut Today. VG møter henne på sjøpromenaden i hovedstaden Beirut, like ved Det amerikanske universitetet i Beirut der hun jobber som engelsklærer.

– Da jeg skrev #metoo, spurte flere mannlige venner og slektninger: «Virkelig, du også?» De var overrasket over at jeg hadde opplevd seksuell trakassering. Men det er noe som skjer daglig. Alle kvinner har en historie. Jeg skammer meg ikke for å dele.

Dette blir de utsatt for

Mekkawi gir eksempler på hva hun selv og venninner opplever i Beirut:

• «Catcalls», eller tilrop fra fremmede gutter og menn. Dette kan være mer uskyldige komplimenter på utseende, eller seksualiserte utsagn.

• Menn som fotfølger dem hjem til inngangsdøren.

• Mannlige kolleger som kommenterer vekt og utseende. Eldre menn som tar på dem og sier: «Du minner meg om min datter».

• Taxisjåfører som overøser dem med komplimenter og tar hånden på låret deres. Flere har også opplevd at taxisjåfører låser dørene fra innsiden og at de masturberer foran dem.

– Vi må alltid være på vakt. Når jeg tar taxi, pleier jeg å ha en venninne på tråden, og jeg tar alltid bilde av registreringsskiltet hans, sier 24-åringen.

Få anmelder

Mekkawi forklarer at de aller fleste ikke melder fra om ubehagelige opplevelser eller regelrette overgrep, av samme grunn som at de ikke utbroderer sin #metoo: Skamkultur og påstander om at det var hennes egen feil.

Rettssystemet svikter de kvinnene som faktisk gjør det, ifølge Mekkawi. Det finnes ingen konkret lovgivning mot seksuell trakassering i Libanon. Inntil i august var det lovlig for overgripere å gifte seg med voldtektsofre, og dermed slippe straff.

– Seksuell trakassering er universelt, men her i Midtøsten er det lettere for mannen å slippe unna. Rettsvesenet vårt beskytter ikke kvinner.

Lanserte egen SoMe-kampanje



Dette jobber politisk rådgiver Abir Chebaro og prosjektkoordinator Nada Makki ved Kvinnedepartementet i Beirut på spreng med å endre.

– Problemet med seksuell trakassering og overgrep er stort i Libanon. Vi aner ikke omfanget, for de fleste anmelder ikke, forteller Chebaro da VG besøker regjeringskvartalet i Beirut.

I august, måneder før #metoo gikk viralt, lanserte Kvinnedepartementet den lignende kampanjen #mesh_basita (dobbel betydning på arabisk: «Det er ikke lett» og «jeg er ikke lett»). Heller ikke da delte kvinner personlige historier.

– Æreskulturen er et stort problem. Du ser ingen stille opp på TV og si: «Han gjorde det og det mot meg». Libanesiske kvinner forteller det ikke engang til ektemannen sin. Det er helt krise at så mange legger skylden på offeret, sier Chebaro.

– Delte du selv #metoo på sosiale medier?

– Ja, jeg delte emneknaggen, men jeg turte ikke skrive mer. Samfunnet rundt meg ville ha bedt meg om å skamme meg, de ville ikke ha stilt seg bak meg. Men jeg har fortalt det til mannen min og familien min, svarer hun.

