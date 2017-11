Libanons statsminister Saad Hariri avviser ryktene om at han holdes som fange i Saudi-Arabia, og sier han er på vei til Frankrike.

– At jeg holdes som fange i Saudi-Arabia og ikke har lov til å forlate landet er løgn. Jeg er på vei til flyplassen, Sigmar Gabriel, skriver Hariri på i en melding på Twitter, rettet mot Tysklands utenriksminister.

Samtidig varsler Saudi-Arabia at de henter hjem landets ambassadør til Tyskland, i protest mot tyske uttalelser om situasjonen i Libanon.

Hizbollah-sympatisør til VG: – Stabiliteten i Libanon er truet

– Uholdbart



Den uklare situasjonen i Libanon ble tatt opp til diskusjon da EUs utenriksministre møttes i Brussel tidligere denne uken. På vei inn til møtet ga flere av dem uttrykk for bekymring.

– Vi håper vi raskt kan få en avklaring på situasjonen, slik at statsministeren kan reise hjem til Libanon og stabiliteten i landet kan bevares, sa Tysklands utenriksminister Sigmar Gabriel.

Uttalelsen får Saudi-Arabia til å se rødt:

– Saudi-Arabia har bestemt seg for å tilbakekalle sin ambassadør til Tyskland og vil sende et protestbrev til Tysklands ambassadør i Saudi-Arabia der vi tar opp de uheldige og uholdbare uttalelsene, sier en talsperson for det saudiarabiske utenriksdepartementet.

En rykteflom

Det er 13 dager siden Saad Hariri helt uventet kunngjorde at han går av som statsminister i Libanon. Kunngjøringen kom under et besøk i Saudi-Arabia. Siden har hans regjering og støttespillere bedt ham om å vende hjem.

Libanons president Michel Aoun har tidligere hevdet at Hariri er pågrepet i Saudi-Arabia. Presidenten har ikke villet akseptere statsministerens avgang før han kommer hjem til Libanon og gir beskjeden direkte til presidenten.

Det faktum at Hariri ikke har reist tilbake til Libanon har ført til en rykteflom og spekulasjoner om at Hariri ble tvunget til å gå av og sitter i husarrest i Saudi-Arabia. Oppsigelsen hans tolkes av mange som et ledd i den saudiske, fremadstormende kronprins Mohammed bin Salmans maktkonsolodiering og spill mot erkerivalen Iran.

Prinser og ekstremister arrester i Saudi-Arabia: – Uten sidestykke

Reiser til Frankrike

Harari takket torsdag ja til et tilbud fra Frankrikes president Emmanuel Macron om å ta med familien og reise til Paris «i et par dager», ifølge den libanesiske avisen The Daily Star.

Macron avviser at det var snakk om politisk eksil, og uttalte tirsdag, da han kom med tilbudet, at hensikten er å dempe spenningene i Libanon.

Fredag kveld tvitret Hariri at han var på vei til flyplassen. Det er ventet at han ankommer Frankrike tidlig lørdag morgen.

Alt om kronprinsen: Dette er 32-åringen som sender sjokkbølger gjennom Saudi-Arabia

(VG / NTB)