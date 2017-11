Libanons avgåtte statsminister takker ja til Paris-invitasjon

ISTANBUL (VG) Frankrikes Emmanuel Macron avviser at han tilbyr Saad Hariri politisk eksil.

Hariri har takket ja til Frankrikes president Emmanuel Macrons tilbud om å ta med familien og reise til Paris «i et par dager», melder den libanesiske avisen The Daily Star. De skal reise fra Saudi-Arabia innen 48 timer, ifølge lokale medier.

Det er tolv dager siden Hariri helt uventet kunngjorde at han går av som statsminister i Libanon. Oppsigelsen kom på saudisk TV, innspilt i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.

Siden har hans regjering og støttespiller bedt ham om å vende hjem.

Dette har ikke skjedd, noe som har ført til utstrakte spekulasjoner om at Hariri ble tvunget til å gå av og at han sitter i husarrest i Saudi-Arabia. Oppsigelsen hans tolkes av mange som et ledd i den saudiske, fremadstormende kronprins Mohammed bin Salmans maktkonsolidering og spill mot erkerivalen Iran.

HARIRI-BY: Saad Hariri har en stor velgerskare i sunnidominerte Tripoli, åtte mil nord for Beirut. På husveggen i sentrum henger en plakat av ham (t.v.) og fetteren Ahmad Hariri med påskriften «Overhodet for sunnier i Libanon, på tross av alle andre».

Libanons president Michel Aoun har fortsatt ikke akseptert oppsigelsen, og har uttalt at han anser Hariri som pågrepet i Saudi-Arabia.

På tirsdag skrev Hariri på Twitter «jeg har det bra». Han lovet å komme tilbake «i løpet av to dager».

Nå reiser han altså i stedet til Frankrike.

Spenningsnivået mellom myndighetene i Beirut og Saudi-Arabia har steget kraftig den siste tiden, og mange frykter krig. Saudi-Arabia og flere andre land i regionen har bedt sine borgere forlate Libanon.

Macron avviser at det var snakk om politisk eksil, og uttalte tirsdag da han kom med tilbudet at hensikten er å dempe spenningene i Libanon og roe ned konflikten mellom Saudi-Arabia og Iran.

– Vi ble enige om at jeg skulle invitere Hariri og hans familie til Frankrike i et par dager, sa Macron til pressen under klimatoppmøtet i Bonn.