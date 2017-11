Libanon-kjenner: - Hariri er i en fryktelig skvis

Penger og politisk innflytelse er nøkkelbegrepene i en konflikt som kan utvikle seg til en alvorlig krise i Midtøsten. Spillet rundt Libanons statsminister foregår på flere plan.

– Saad Hariri befinner seg i en fryktelig skvis. Først og fremst har Saudi-Arabia et solid økonomisk tak på Libanons statsminister. Hariri-familien har gjort seg rike gjennom eierskap i flere selskap som opererer i Saudi-Arabia. Nå sliter disse selskapene med store økonomiske problemer. Det gir saudierne et tak på Hariri, sier Kai Kverme, seniorrådgiver i Landinfo og en anerkjent kjenner av Libanon.

Uoversiktlig terreng



Kverme sier det er et uoversiktlig politisk terreng partene nå må prøve å manøvrere seg gjennom, uten at det resulterer i at situasjonen eskalerer.

– Lar Hariri være å trekke seg, vil det få konsekvenser. En slik situasjon vil irritere Saudi-Arabia som allerede synes dårlig om det som skjer rundt Saad Hariri, og det faktum at han lot seg overtale av Libanons president Michel Aoun til bli sittende som statsminister, i hvert fall en stund til. Spørsmålet er da hvem som skal overta som statsminister? Og hvem av sunni-politikerne i parlamentet som skulle tørre å legge seg ut med Saudi-Arabia. Alle har de på en eller annen måte økonomiske interesser i landet, sier Kverme.

Det kom som en sjokkerende overraskelse på libaneserne da landets statsminister Saad Hariri, for drøye to uker siden, sto fram på saudi-arabisk tv og leste opp en erklæring hvor han fortalte at han trakk seg som statsminister i Libanon. Han sa blant annet at han fryktet for sitt liv i hjemlandet.

HARIRI DREPT: Rafik Hariri hadde mektige fiender. 14. februar i 2005 ble han drept av en bilbombe i sentrum av Beirut. Nå frykter sønnen, Libanons nåværende statsminister, Saad Hariri, at noen også ønsker å ta livet av ham. Situasjonen i Libanon er svært spent. Foto: AP

Faren ble drept



I 2005 ble Saad Hariris far, Rafik Hariri, drept i et bilbombeattentat i Beirut. Etterforskningen viste at gjerningsmennene handlet på ordre fra Hizbollah. Hariri den eldre var Libanons statsminister i tre perioder.

President Michel Aoun og fremtredende politikere i Libanon, deriblant Hizbollah leder Hassan Nasrallah, gikk langt i å hevde at Saad Hariri og hans familie ble holdt i Saudi-Arabia mot sin vilje.

Tolkningene om hva som var årsaken var mange, men det var likevel en situasjon få hadde sett komme. Siden har Saad Hariri dratt fra Riyadh, Saudi Arabias hovedstad, og vært i samtale med Frankrikes presiden Emmanuel Macron i Paris. Libanon lå i sin tid under den franske kolonimakten.

Nå er Saad Hariri tilbake i Beirut, Libanons hovedstad, og har, etter samtaler med president Michel Aoun, kommet til at han vil fortsette som statsminister.

For ettergivende



UROLIG: Libanons statsminister i passiar med sin tante Bahia Hariri, mens tilhengere jubler over at Saad Hariri er tilbake i Beirut. Den innflytelsesrike Hariri-familien er elsket og hatet i hjemlandet. Foto AFP

– Hariri er nå presset fra alle kanter. Saudierne har lenge irritert seg over at Hizbollah har plass i Saad Hariris regjering. Og han har fått kritikk fra flere hold at han er for ettergivende overfor Hizbollah. På grunn av dette har også partiet hans lidd nederlag ved lokalvalg. Det står ikke i Hariris makt å sørge for at Hizbollah blir avvæpnet, sier Kverme.

Konfliktene går ofte langs etnisk-religiøse linjer, og igjen blir Libanon en arena for fiendskap mellom større nasjoner. Hegemonikampen mellom Saudi-Arabia og Iran står sentralt, også her.

Slik Riyadh ser det, har sunni-muslimen Saad Hariri bare å støtte opp om den saudiarabiske holdningen, og har ingenting med å være ettergivende overfor Hizbollah, som inngår i det sjia-muslimske netterverket rundt Iran.

Den offisielle libanesiske politikken er at regjeringen ikke vil ha noen innblanding utenfra. Også Hizbolla har gått med på dette, uten at løftet alltid blir overholdt.

– Igjen viser dette hvor uhyre urolig farvann Saad Hariri er nødt til å operere i, presset som han er. De nærmeste dagene vil avgjøre hva som blir utfallet av denne kompliserte situasjonen, sier Kai Kverme.