I Libanon er kvinneministeren mann

BEIRUT (VG) Det gikk ikke upåaktet hen da regjeringen utnevnte en mann til å bli landets første minister for kvinnepolitikk.

«En fornærmelse mot alle kvinner», sa den libanesiske kvinnerettighetsorganisasjonen KAFA.

«Den ultimate mannssjåvinistiske handling» sa en feministblogger.

Reaksjonene var sterke da Libanons nylig avgåtte statsminister Saad Hariri presenterte sin samleregjering i desember 2016, med den nye ministerposten «kvinneminister». Til jobben satte han partikollega og tidligere hærsjef Jean Ogasapian (63).

VG stilte 63-åringen spørsmålet mange har stilt seg i Libanon siden:

– Hvordan kan en mann være kvinnenes minister?

– Jeg er ministeren som har ansvar for kvinnepolitikk. Jeg er stolt av å tjene en slik sak, fordi jeg anser kvinners rettigheter som menneskerettigheter. Slik jeg ser det, kan ikke likestilling mellom kjønnene oppnås uten engasjement fra både kvinner og menn, sier Ogasapian til VG.

Lav kvinneandel

FINN KVINNEN: Da Saad Hariri (første rad, nr. fem fra venstre) utnevnte sin nye regjering i desember i fjor, gjorde han plass til én kvinne: Inaya Ezzeddine (bakerste rad), statsråd for administrativ utvikling, Foto: , Reuters

Libanon er kjent for å være et av de mest liberale og likestilte landene i Midtøsten. Likevel står utfordringene i kø for kvinneministeren:

• Bare én av de 30 statsrådene er en kvinne.

• Kun fire av de 128 parlamentsmedlemmene er kvinner.

• 55 prosent av studentene i høyere utdanning er kvinner, men kvinner utgjør kun 32 prosent av landets arbeidskraft.

– Etableringen av Kvinnedepartementet var et stort skritt for økt likestilling, og det reflekterer hvor forpliktet den libanesiske regjeringen er til å oppfylle internasjonale menneskerettigheter, sier Ogasapian til VG.

#MeToo i Libanon: Her slipper mannen unna

«He for she»

KVINNER FOR KVINNER: Politisk rådgiver Abir Chebaro (t.v.) og prosjektkoordinator Nada Makki er ansatt ved Departementet for kvinnepolitikk i Libanon. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Bak den mannlige kvinneministeren i Libanons minste departement står seks kvinnelige politiske rådgivere.

– Han er en «he for she», en han for henne, sier Abir Chebaro, Ogasapians høyre hånd, da VG besøker regjeringskvartalet i Beirut.

– Å si at en kvinne må inneha kvinneministerposten er å bygge opp under stereotypien. En kvinne kan like gjerne være forsvarsminister, argumenterer Chebaro.

– Men det egentlige spørsmålet er: Hvorfor er det bare én kvinne i regjeringen? fortsetter hun, og gir svaret selv:

– Partiene nominerer ikke kvinner. Menn vil ikke at kvinner skal erstatte dem.

Fjernet kontroversiell voldtektslov



De ansatte ved Libanons kvinnedepartement er på ingen måte interessert i å rosemale situasjonen for landets kvinner. De er de første til å innrømme at det står dårlig til, og at de ikke har fått utrettet mye.

– Kvinner i Libanon har frihet, men ingen rettigheter, slår Chebaro fast.

Det forsøker de å gjøre noe med:

– Vi jobber for øyeblikket med ni ulike lover; enten for å endre dem eller lage nye, sier den politiske rådgiveren.

• Kvinnedepartementet har foreløpig blitt nedstemt i sitt forslag om å innføre kvinnekvote i politikken. De jobber nå med å få på plass en tre dager lang fedrekvote («det er en start», sier de).

• Fortsatt er det slik at libanesiske kvinner som får barn med en utlending ikke får videreføre sitt libanesiske statsborgerskap til barna. Men menn får det.

• Libanon er et multireligiøst samfunn der hver religion har sine egne domstoler. Flere av dem tillater barneekteskap med bruder nede i niårsalderen.

• Én bragd kan Kvinnedepartementet likevel skryte av: I august ble en av de mest omdiskuterte lovene i Libanon opphevet: Nå er det ikke lenger tillatt for overgripere å gifte seg med voldtektsofferet for å slippe straff.