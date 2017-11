Hizbollah-sympatisør til VG: – Stabiliteten i Libanon er truet

SAIDA/BEIRUT (VG) Libanon står i fare for et nytt sekterisk opprør etter at landets statsminister trakk seg helt uventet.

Landet står plutselig uten statsminister. Etter at Saad Hariri (47) dukket opp på saudisk TV i Riyadh lørdag og kunngjorde sin avgang, er Libanon blitt kastet ut i politisk og økonomisk usikkerhet.

– Dette er bare starten. Vi vet ikke hvor det vil ende, men vi vet av erfaring at dette kan føre til politisk motiverte drap, økte gnisninger mellom sjiaer og sunnier, og invasjon av Israel. Truslene truer stabiliteten i Libanon, sier Sadek Afif Naboulsi til VG.

Den geistlige lederen og statsvitenskapsprofessoren tilhører den iranskstøttede sjiamuslimske Hizbollah-militsens innerste sirkel. Hizbollah er terrorstemplet i USA, Israel, og en rekke arabiske land.

«Tvunget av Saudi-Arabia»

SAUDI-ALLIERT: Libanons statsminister Saad Hariri har saudisk statsborgerskap og har bodd i landet i flere år. Bildet viser Hariri i selskap med kong Salman bare 48 timer etter han kunngjorde at han trekker seg. Foto: Bandar Al-jaloud/ , AFP

– Det var ikke Hariris egen beslutning å gå. Han ble tvunget av Saudi-Arabia, slår Naboulsi fast når han tar oss imot i moskeen der han jobber i Saida, fire mil sør for Beirut.

Hizbollah * Grunnlagt i 1982 som et svar på Israels invasjon av Libanon. * Bygger sin ideologi på sjiaislam. * Er støttet av regimet i Iran, som også bidro til å grunnlegge bevegelsen. * Har en militær og en politisk gren. Partiet og organisasjonen er lovlig i Libanon og har inngått i flere regjeringer. * Står på USAs terrorliste. Hizbollah-lederen Hassan Nasrallah står også på EUs terrorliste. * Har nektet å rette seg etter en resolusjon i FNs sikkerhetsråd som krever avvæpning av alle væpnede grupper i Libanon. * Har minst 5.000 soldater i Syria og kjemper på Assad-regimets side. Kilde: NTB

– Jeg tror dette har vært planlagt over tid for å snu opp/ned på situasjonen i Libanon. Dette er et angrep mot Hizbollah fra Saudi-Arabia, Israel og USA, fortsetter han.

Den saudiske kronprinsen Mohammed bin Salman (32) jobber på spreng for å konsolidere sin makt i det strengt konservative kongeriket, og har de siste dagene rensket ut mange i opposisjonen.

Hariri sees på av mange som en brikke i den utenrikspolitiske delen av kronprinsens spill.

Hevder han er drapstruet



Hariri selv har en helt annen versjon. Han begrunnet oppsigelsen med at Iran styrer Libanon gjennom Hizbollah:

– Jeg vil fortelle Iran og dets støttespillere at de vil miste sin innflytelse i arabiske land. Vår nasjon vil reise seg, slik den har gjort før, og hendene til de som forsøker å skade oss skal kuttes av, sa han lørdag.

Statsministeren hevder også at han er blitt utsatt for et attentatplott. Faren hans, tidligere statsminister Rafik Hariri, ble drept i et attentat i 2005, som skapte et klimaks i sjia/sunni-gnisningene.



Frykter voldsspiral

HIZBOLLAH-MARTYR: Sør-Beirut er dominert av sjiamuslimer og Hizbollah-medlemmer. På husveggen henger en plakat av en Hizbollah-soldat som døde i krigen i Syria. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

I Libanon oppfattes Hariris utsagn om å «kutte hender» som en ren trussel. Oppsigelsen setter sjiamuslimske, Iran-allierte Hizbollah og sunnimuslimske, Saudi-Arabia-allierte Hariri og hans tilhengere opp mot hverandre på en måte som ingen helt ser rekkevidden av.

I verste fall kan det føre til en ny voldsspiral i landet som har den blodige borgerkrigen fra 1975 til 1990 ferskt i minne. Krigen hadde sterke sekteriske innslag, og var i tillegg en stedfortrederkrig mellom Israel og Syria på libanesisk grunn.

Denne gangen er det erkerivalene Saudi-Arabia og Iran som bruker Libanon som slagmark for sin ordkrig.

VG I LIBANON: Midtøsten-korrespondent Ingeborg Huse Amundsen. Foto: Khaled Bashashi

– Hvis Hariri hadde levert oppsigelsen her, ville han ha risikert å bli drept. Dersom han kommer tilbake fra Saudi-Arabia og det skjer noe med ham, blir det problemer, sier Najat Munayamneh (35).

VG i Libanon: Full krig i flyktningleir

Munayamneh jobber i en barneklærforretning i det sjiadominerte Sør-Beirut. Gatelangs henger gule Hizbollah-flagg og plakater av Hizbollah-martyrer fra krigen i Syria.

35-åringen er selv sunnimuslim, i likhet med Hariri, men tilhører ikke hans fløy. Hun kaller ham med nedlatende tone «Saudi-Arabias mann i Libanon».

«KAN BLI PROBLEMER»: Najat Munayamneh (35) fra Sør-Beirut frykter noen vil ta livet av Hariri når han vender hjem. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Avviser fare for borgerkrig



På et gatehjørne sitter sjiamuslimske Imad Al-Khalil (57) sammen med en venn og røyker og drikker arabisk kaffe. Han mener hele Midtøsten er på vei i feil retning, men tror ikke Libanon vil bukke under med det første.

Syriske flyktninger i Libanon: «Vi dør sakte»

– Jeg tror ikke det blir spenninger på gatene. Alle de politiske fraksjonene her er klar over situasjonen og vil ikke at den skal eskalere, sier Al-Khalil.

Han setter sin lit til at regjeringen og Hizbollah med alle sine menn og våpen vil trygge landet.

Han får støtte hos den geistlige lederen Naboulsi, som sier til VG at forutsetningene til borgerkrig ikke er til stede i dagens Libanon, fordi «ingen kan ta Hizbollah, og Hizbollah selv har ingen planer om væpnet konflikt».