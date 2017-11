Hizbollah: – Saudi-Arabia har erklært krig mot Libanon

Lederen for libanesiske Hizbollah, Hassan Nasrallah, anklager Saudi-Arabia for å ha arrestert den libanesiske statsministeren Saad Hariri. Han hevder i tillegg at det arabiske kongedømmet har erklært krig mot Libanon.

– Lat oss si ting som de er. Mannen er i husarrest i Saudi-Arabia og han nektes å dra tilbake til Libanon, sier Nasrallah under en tale på TV-kanalen Al Manar, som eies av Hizbollah selv:

– Det er klart at Saudi-Arabia og saudiarabiske tjenestemenn har erklært krig mot Libanon og Hizbollah, sier han videre.

Uttalelsene kommer etter at den libanesiske statsministeren Saad Hariri kom med den sjokkerende kunngjøringen om at han går av. Beskjeden kom under en fjernsynssendt tale fra Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia lørdag.

Under talen impliserte han at hans avskjed er begynnelsen på en Saudi-støttet konfrontasjon mot iranske sjiamuslimske krefter i Libanon.

Nå hevder imidlertid den sjiamuslimske lederen, Nasrallah, at Saudi-Arabia har presset statsministeren til å gå av, og at Hariri nå holdes i husarrest i Saudi-Arabia.



Flere libanesiske kilder med nære forbindelser til Hariri, har også sagt til nyhetsbyrået Reuters at Saudi-Arabia beordret ham til å trekke seg og har begrenset bevegelsesfriheten hans.

Kan tolkes som et ledd i en maktkamp

Hizbollah og Hariri har samarbeidet i regjering den siste tiden. Mens førstnevnte representerer sjiamuslimer, representerer Hariri sunnimuslimer gjennom Fremtidspartiet.

De siste dagene har imidlertid den politiske situasjonen i Libanon vært anspent, og torsdag beordret flere golfstater, med Saudi-Arabia i spissen, alle sine borgere som befinner seg i Libanon om å forlate landet umiddelbart.

– Golfstater har kommet med slike ordre tidligere. Men at det skjer nå, i forbindelse med Hariris avgang, vil trolig øke spenningen i Libanon, sier Are Knudsen, Midtøsten-forsker ved Christian Michelsens Institutt i Bergen.

Det faktum at Hariri melder sin avgang i Saudi-Arabia og samtidig retter krass kritikk mot sjiamuslimske Iran og Hizbollah, kan tolkes som et ledd i Saudi-Arabias maktkamp og konfrontasjon med Iran, hevder forskeren.

I Libanon har Iran lenge støttet Hizbollah, som har en militær fløy, i tillegg til å være et politisk parti. Saudi-Arabia har på den annen side støttet Fremtidspartiet ledet av Hariri.

Maktfordeling i Libanon * Det politiske systemet i Libanon bygger på en maktfordeling mellom landets ulike religiøse grupper. * Libanons president skal være kristen, statsministeren sunnimuslim og lederen for nasjonalforsamlingen skal være sjiamuslim. * I nasjonalforsamlingen skal muslimer ha 64 av forsamlingens 128 seter, hvorav sunnimuslimer og sjiamuslimer har 27 hver. Druserne har åtte plasser, mens alawittene har to. * De kristne har også 64 seter, selv om det er færre kristne enn muslimer i landet. Av disse går 34 til maronittene, 14 til greskortodokse, åtte til katolikker, seks til armenere og to til andre kristne minoriteter. (Kilde: NTB)

– I tillegg har Syria de siste årene vært en slagmark for de to stormaktene, der Iran har støttet Assad-regimet sammen med Hizbollah på den ene siden, og Saudi-Arabia har støttet ulike islamistiske grupper, blant dem IS, på den andre siden, sier Knudsen.

Han mener maktvakuumet i Libanon nå, i tillegg til den spente situasjonen i Syria kan føre til flere attentater.

– Det er godt dokumentert at politiske attentat i Libanon oppstår etter lengre tids politisk dragkamp og maktvakuum. Hariris avgang og spesielt den sterke fronten mot Hizbollah øker spenningen mellom sjia- og sunnimuslimer i Libanon, sier han.



Faren for flere attentater kan også tenkes å øke fordi det har vokst fram nye mer ekstreme sunni-grupper i landet, slik som salafister, IS og Nusrafronten:

– Disse har gjennomført flere attentater i det Hizbollah-kontrollerte området av Beirut. Men nå er det fare for at dette kan skje igjen. Attentater (bilbomber) mot fremtredende sunni-politikere som Hariri er heller ikke usannsynlig, sier han.

Tviler på eskalering



Kai Kverme, landrådgiver på Midtøstendesken ved Landinfo, mener imidlertid at det foreløpig er liten sannsynlighet for at forholdene i Libanon vil eskalere.

RÅDGIVER: Kai Kverme jobber som rådgiver ved Landinfo og kjenner til Syria og Libanon svært godt. Foto: Universitetet i Oslo

– Saudi-Arabia har bare meget begrensede muligheter til å påvirke den sikkerhetsmessige situasjonen i landet, og det er tvilsomt om Hizbollah og Iran har kapasitet eller ønske om å eskalere situasjonen, sier han.

Saudi-Arabia har mulighet for å øve betydelig press på Hariri personlig, ikke minst på grunn av de store økonomiske interessene, og problemene, han har i landet. Men det er slett ikke sikkert at de vil lykkes i dette spillet, forklarer Kverme:

– Libanon er dessverre igjen gjort til en brikke i et større spill som denne gangen ikke minst handler om Mohammad bin Salmans kampanje (den saudiarabiske kongen), for å feste grepet om makten i Saudi-Arabia og rydde bort alle potensielle konkurrenter. En av strategiene hans er å konfrontere Iran, som ikke legger skjul på at de på alle måter selv er i en konfrontasjon med Saudi-Arabia, legger han til.