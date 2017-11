Helomvending: Libanons statsminister venter med å gå av

ISTANBUL (VG) Saad Hariri tar nok en overraskende vending.

4. november kunngjorde 48-åringen helt uventet at han trekker seg som statsminister i Libanon.

Oppsigelsen kom via saudisk TV innspilt i Riyadh, og førte til spekulasjoner om at Hariri ble tvunget til oppsigelsen og at han var holdt i husarrest av Saudi-Arabia. Dette har statsministeren selv avvist på det sterkeste.

Tirsdag kveld vendte Hariri hjem etter et kort besøk i Paris sammen med kona.

Det var ventet at han formelt skulle levere sin oppsigelse.

Men etter press fra landets president Michel Aoun, utsetter Hariri å gå av, melder den libanesiske avisen The Daily Star.

Vil forhandle



– Oppsigelsen er satt på vent mens samtaler pågår, sier Hariri i en tale i presidentpalasset i Beirut onsdag.

Beskjeden kommer samme dag som Libanon feirer sin nasjonaldag.

Hariri sier i uttalelsen at han vil sette Libanons interesser først, og at han ønsker et «reelt partnerskap» med president Aoun.

Det er ikke klart når Hariri faktisk kommer til å gå av, eller om han revurderer selve oppsigelsen, slik samleregjeringen i Libanon har bedt ham om.

Vil redusere Hizbollahs makt



Den varslede oppsigelsen har kastet Libanon ut i en politisk og økonomisk usikkerhet, og økt frykten for en stedfortrederkrig i det herjede landet mellom Midtøstens erkerivaler Saudi-Arabia og Iran.

Hariri forklarte i sin TV-sendte oppsigelsestale at han ønsker å gå av fordi han mener Iran styrer Libanon gjennom Hizbollah, den sjiamuslimske politiske og militære bevegelsen som har sittet i regjering det siste året:

I de videre politiske samtalene er det derfor ventet at Hariri vil stå på sitt krav om et svekket Hizbollah. Dette vil kunne bli vanskelig, alle den tid bevegelsen utgjør Libanons militære styrke og er demokratisk valgt inn som politisk parti.