Ber Libanons statsminister om å komme hjem

TRIPOLI (VG) Støttespillerne til den avgåtte statsministeren Saad Hariri er redd Libanons skjøre fred vil briste i hans fravær.

Gatebildet avslører umiddelbart hvor vi er kommet:

I Tripoli, Libanons nest største by, henger det plakater av avtroppende statsminister Saad Hariris på husveggene. Byen er dominert av sunnimuslimer, og de fleste av dem er Hariri og hans parti Fremtidsbevegelsens kjernevelgere.

Så hva føler de nå som deres politiske leder sjokkerte Midtøsten med å trekke seg – og det fra Riyadh i Saudi-Arabia?

– Jeg bare håper han kommer hjem. Han er den eneste som kan styre landet vårt slik at vi unngår konflikt mellom de ulike gruppene, sier slakteren Ahmad Naboulsi (43) på markedet i Tripoli.

LIKER IKKE HIZBOLLAH: Sunnimuslimske Ahmad Naboulsi (43) i Tripoli mener at Hizbollah fungerer som en «stat i staten», og ønsker seg et Libanon med én hær. I bakgrunnen er katten hans, som har steget i gradene fra gatekatt til slakterikatt. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Frykter historien vil gjenta seg

Libanon er et lappeteppe av religiøse og etniske grupper. Litt over halvparten av de om lag seks millioner innbyggerne er sunnier og sjiaer, mens den andre halvparten er kristne maronitter, gresk-ortodokse, armenere og drusere.

Libanons 74 år lange historie som selvstendig nasjon er preget av borgerkrig og okkupasjon.

– Mentaliteten til folket er fortsatt i borgerkrig. Det kan bli opptøyer nå, det har skjedd før, advarer Mustafa Allouche (59), Hariris partifelle og tidligere parlamentsmedlem fra Tripoli.

Like mye som borgerkrigen på 70-, 80-, og 90-tallet var et resultat av sekterisk uro, var den PLO, Israel og Syrias oppgjør med hverandre på libanesisk grunn. De indre sekteriske splittelsene ble utnyttet av ytre krefter til å føre krig.



Nå føres det igjen en regional maktkamp i Libanon. Denne gangen er det Midtøstens stormakter, erkefiendene Saudi-Arabia og Iran, som er hovedspillerne.

Vil ha Hizbollah ut av regjering

PARLAMENTARIKER: Mustafa Allouche satt i det libanesiske parlamentet fra 2005 til 2009 for Future Movement. VG møter ham på kontoret hans på Nini-sykehuset i Tripoli, der han er kirurg. Foto: INGEBORG HUSE AMUNDSEN/VG

Det faktum at Hariris oppsigelse kom fra Riyadh, har fått mange til å si at han er en brikke i den saudiske kronprinsens maktkonsolidering og Iran-motstand.

Saudi-allierte, sunnimuslimske Hariri begrunnet oppsigelsen med at han vil ha slutt på at Iran styrer Libanon gjennom Hizbollah.

– Endelig sier Hariri sannheten. Hizbollah er bare en væpnet milits, og kan aldri bli et politisk parti, mener Allouche.

Han er en av de mest vokale politikerne i Libanon i sin fordømmelse av Hizbollah og Irans innflytelse på libanesisk politikk.

Allouche er medlem av Fremtidsbevegelsen og en del av 14. mars-alliansen, som ble dannet etter at Saad Hariris far, eksstatsminister Rafik Hariri, ble drept i et attentat i 2005 som Hizbollah anklages for å ha stått bak.

Det er ingen tvil om at Hizbollah står sterkt i Libanon: Den iranskstøttede sjiamuslimske bevegelsen har sittet i samleregjering med Hariri det siste året, har mange støttespillere og en milits som er langt mer robust enn den libanesiske hæren.

Fordi Hizbollah fortsatt har én statsråd i Libanon, gikk Saudi-Arabias gulfminister ut mandag og sa at «den libanesiske regjeringen har erklært krig mot Saudi-Arabia». Han kaller Hizbollah for «Satans parti».

I tillegg har en rekke gulfstater med Saudi-Arabia i spissen beordret sine borgere om å forlate Libanon umiddelbart.



VG I LIBANON: Ingeborg Huse Amundsen. Foto: Khaled Bashashi

Reiste til Emiratene



På spørsmål om Hariri er Saudi-Arabias marionettedukke, svarer sunnipolitikeren Allouche:

– Nei, men de har stor innflytelse på ham. Han er mindre til dukke enn det Hizbollah-leder Hassan Nasrallah er for Iran.



– Tror du han ble tvunget til å holde talen, slik mange mener?

– Nei. Hvis det var tvang, og han sitter i husarrest i Saudi-Arabia, slik ryktene sier, hvordan kunne han da forlate Riyadh? spør han tilbake.

Tirsdag besøkte Hariri den mektige kronprinsen Mohammed bin Zayed Al Nahyan i Abu Dhabi i De forente arabiske emirater. Emiratene er en nær alliert av Saudi-Arabia, og landene samarbeider i krigene i Jemen og Syria.

– Vi har ikke hele sannheten ennå. Hariri trakk seg som statsminister for å skape trøbbel. Løsningen er en regjering uten Hizbollah, mener Allouche.

PÅ REISEFOT: Saad Hariri (t.v.) møtte Abu Dhabis kronprins sjeik Mohammed bin Zayed Al-Nahyan i Al-Shati-palasset i Abu Dhabi tirsdag, tre dager etter oppsigelsen. Foto: Mohammed Al-hammadi/ , AFP

Saad Hariri (47) * Sunnimuslimsk politiker, forretningsmann og milliardær. Har statsborgerskap i både Libanon og Saudi-Arabia. * Var første gang statsminister fra 2009 til 2011. * Forlot Libanon og bodde vekselvis i Frankrike og Saudi-Arabia frem til 2014. * Hariris Fremtidsbevegelsen dominerer den såkalte 14. mars-alliansen, som fikk flertall i nasjonalforsamlingen ved siste valg. * Dannet samlingsregjering høsten 2016 på etterspørsel av Hizbollah-allierte president Michel Aoun. 1 av 30 statsråder er fra Hizbollah. * Skarp kritiker av Bashar al-Assads regime og deres allierte, Hizbollah og Iran. Kilder: NTB, AP, DPA

Vil han vende hjem?



Trøbbel er det i alle fall blitt: Libanon er uten statsminister, regjeringen og parlamentet har ikke myndighet til å gjøre annet enn å håndtere krisen, og valget som skal avholdes i mai blir trolig avlyst.

Ingen later til å vite når Hariri kommer hjem. Og ikke minst: Hva som venter ham.

Hariri sa i oppsigelsestalen at han er i livsfare, og at han skal ha blitt utsatt for et attentatplott i Libanon.

– Vi lover å ønske Hariri velkommen tilbake til Beirut, sier den geistlige sjialederen Sadek Afif Naboulsi (40), som tilhører Hizbollahs innerste sirkel, til VG da vi besøker ham i Saida i Sør-Libanon.

Allouche i Tripoli svarer annerledes på om Hariri risikerer å bli utsatt for et attentat ved hjemreise: