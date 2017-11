Lekkasje: USAs handelsminister driver butikk med Putins svigersønn

USAs handelsminister Wilbur Ross har gjort forretninger med både Vladimir Putins svigersønn og oligarker med bånd til USAs handelssanksjoner, ifølge lekkasjer.

Avsløringene stammer fra en dokumentlekkasje som har fått navnet «Paradise Papers».

Materialet ble først lekket til tyske Süddeutsche Zeitung, som siden har delt det med det svenske nyhetsbyrået TT, SVT, norske Aftenposten og over 90 andre mediebedrifter i journalistnettverket ICIJ.

I de lekkede dokumentene kommer det frem at USAs handelsminister Wilbur Ross, en milliardær og nær venn av president Donald Trump, har beholdt sine indirekte eierandeler i rederiet Navigator.

Rederiet opererer i partnerskap med russiske Sibur, og frakter blant annet gass til Grenland i Telemark.

I Siburs eierkrets finner man blant andre Putins svigersønn, Kirill Sjamalov, rikmannen Gennadij Timtsjenko og Russlands rikeste mann Leonid Michelson.

Papirene viser at Navigator styrket forholdet til Sibur fra 2014, samtidig som USA og EU innførte strenge sanksjoner mot russerne, skriver The Guardian. Sanksjonene kom som følge av Putins aggresjon mot Ukraina og annekteringen av Krimhalvøya.

Ross skal ikke ha opplyst om dette eierskapet og forbindelsene til Putins familie i høringsprosessen i det amerikanske kongressen før han tiltrådte som handelsminister.

I et skriftlig svar til Süddeutsche Zeitung, som har skaffet papirene og delt dem med ICIJ, sier Ross at han aldri har møtt verken Timtsjenko, Michelson eller Sjamalov. Han understreker at han ikke satt i Navigators styre da avtalen med Sibur ble inngått.

De lekkede dokumentene stammer fra hackingen av et advokatfirma på Bermuda.