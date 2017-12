«Lasermannen» tiltalt for 25 år gammelt drap i Tyskland

Den svenske «Lasermannen» skjøt 11 mørkhudede personer i Sverige på 90-tallet. Nå er han tiltalt for å ha skutt en tysk kvinne i 1992.

Blanka Zmigrod (68) overlevde nazistenes dødsleire – men ble skutt og drept på kloss hold i Frankfurt i 1992. 25 år etter drapet blir svenske John Ausonius (64) – også kjent som «Lasermannen» tiltalt for drapet, melder svenske medier.

Bakgrunn: Slik var «Lasermannen»

Lasersikte

Ausonius har sittet fengslet siden han ble pågrepet i 1992, og ble i 1995 dømt til livstid i fengsel for ett drap og et større antall drapsforsøk i Sverige.

Tilnavnet «Lasermannen» fikk han fordi han brukte et gevær med lasersikte. Han ble gjenstand for en av de største politijaktene i svensk historie, bare overgått av jakten på Palme-morderen. Han ble pågrepet under et bankran i 1992.

Livstid: Får ikke tidsbegrenset straff

I VG-INTERVJU: «Lasermannen» John Ausonius ble intervjuet av VG i fengselet i 2011. Foto: Jacob Lund , VG

Den tyske kvinnen som ble drept i 1992, sto i garderoben på en hotellkafé i Frankfurt, der svensken var gjest. Etter et besøk på kafeen vendte han tilbake og anklaget henne for å ha stjålet en elektronisk kalender. Neste dag ble hun skutt i hodet på kloss hold.

2003: Tilstår flere forbrytelser

Dokumentar

Den svenske forfatteren Gellert Tamas har laget en dokumentar om saken – «Lasermannen og mordet på Blanka Zmigrod» – om kvinnen som overlevde naziutryddelsene, men ble skutt på vei hjem fra restaurantjobben.

2016: Tyskland vil ha utlevert «Lasermannen»

Ausonius har lenge vært mistenkt for drapet, men er først tiltalt for det nå, 25 år senere. Han avviser selv alle beskyldningene:

– Jeg kan ikke forstå de anklagene som rettes mot meg, uttalte han da aktor leste opp tiltalen onsdag morgen.

Han forklarer at han begikk attentatene i Sverige for å avlede politiets oppmerksomhet fra bankran han begikk.

Drap for å rane banker i fred

– Jeg forstår at det høres galt ut å drepe for å kunne rane banker i fred, sa han i den tyske retten, ifølge Aftonbladet, som refererer direkte fra rettssalen.

– Jeg tok risken ettersom jeg ikke trodde at et drap ville gi så mye lengre fengselsstraff enn et bankran. Det var lettere å skyte i hjel en innvandrer på ett sekund enn å begå et langt bankran. Hadde jeg visst at det skulle bli så lang fengselsstraff, hadde jeg ikke begått attentatet, sa han i retten.

Han har sittet i fengsel i Tyskland det siste året, og gikk selv med på å bli utlevert etter begjæring fra den tyske påtalemyndigheten. Blir han dømt for drapet, skal straffen likevel sones i Sverige.