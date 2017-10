Lars von Triers produsent vil ikke slutte å tafse på kvinner

Peter Aalbæk Jensen, grunnleggeren av det danske filmselskapet Zentropa, kaller seg selv for «svinet» og har ingen planer om å slutte å tafse på kvinner.

– Jeg er helt imot å skremmes til å bli en aseksuell sosialdemokrat, sier Peter Aalbæk Jensen, daglig leder ved det danske filmselskapet Zentropa, til SVT.

Det var under et intervju i TV-programmet Kulturnyheterna at produsenten kom med uttalelsen.

I kjølvannet av #Metoo-kampanjen, har selskapet imidlertid blitt kritisert av flere kvinner for sin sexistiske kultur. Jensen, som er grunnleggeren av filmselskapet Zentropa og produsent for filmregissøren, Lars von Trier, legger ikke skjul på at han er stolt av kulturen.

«Svinet»



Ifølge den svenske TV-kanalen har han selv kalt seg for «svinet», og har blant annet fortalt Weekendavisen hvordan en av praktikantene ved Zentropa ble belønnet med en prostituert, etter å ha gjort en god innsats under filmfestivalen i Cannes i 2012.

Under intervjuet med Kulturnyheterna bekrefter også produsenten at han pleier tafse på de ansattes rumper og pupper:

– Det er fordi det er gøy, sier han.



– Er det gøy for dine ansatte?, spør programlederen.



– De får vel slå tilbake eller si «nei takk», svarer Jensen.

Anklagelsene



Blant kvinnene som har rettet kritikk, er den islandske popstjernen Bjørk. Forrige uke la hun ut et innlegg på Facebook der hun hevdet å ha blitt seksuelt trakassert av en mannlig regissør. Anklagene viste seg å være rettet mot Lars von Trier. Filmprodusenten nekter imidlertid for at det har skjedd.

ANKLAGES: Lars von Trier fikk Gullpalmen for sin film «Dancer in the Dark». Den islandske artisten, Bjørk, som hadde hovedrollen i filmen anklager han for seksuell trakassering. Foto: Petter Oftedal , VG

I forrige uke fortalte også Jyllands-Postens filmanmelder, Nanna Frank Rasmussen, at Jensen skal ha tatt henne på puppene og rumpen på en fest under filmfestivalen i Berlin.

– Det er over 15 år siden det skjedde, men det har ikke vært mulig å fortelle om det og bli lyttet til før nå. Da Weinstein-debatten kom i gang, fikk det meg til å tenke på at det har vært lignende tilfeller i den danske filmbransjen i en årrekke, sier Rasmussen til Kulturnyheterna.

Mener anklagelse mot ham stemmer



Jensen svarer at han ikke kan huske at det har skjedd, men at han ikke kan utelukke det heller, for det er slikt som han pleier å gjøre.

– Nei, jeg er helt imot å skremmes til å bli en aseksuell sosialdemokrat. Jeg er imot denne rettergangen mot folk etter 20 år. Jeg husker ikke hva som skjedde. Det blir Stasi-lignende stemning om det er tillatt å komme med påstander man ikke kan opponere mot, sier han.

Samtidig er produsenten tydelig på at han aldri kommer til å legge fra seg sine vaner:

– Aldri?, spør programlederen.

– Nei, svarer han.

Måtte velge mellom å bade naken eller miste jobben



Videre skriver SVT at den danske forfatteren, Anne Mette Lundtofte, ga ut boken Zentropia i 2013, der hun forteller hun om en 21 år gammel jente som fikk valget mellom å bade naken eller å bli sagt opp fra jobben i selskapet. En annen kvinne skal konsekvent ha blitt kalt for «L» – som i Ludder, skriver SVT.

Jensen er nå produsent for Lars von Triers film «The house Jack Built» - en samproduksjon med film i Film i Väst.

Film i Väst opplyser at de vil utforme retningslinjer for hvordan en skal oppføre seg når de samarbeider med Zentropa i fremtiden. Samtidig understreker selskapet at det ikke er Zentropa som er problemet.

– Det er viktig å skille mellom sak og person. Vi snakker om et individ. Vi har ingen som helst problem med Zentropa som selskap og hvordan det styrer sin virksomhet, sier direktør Mikael Fellenius ved Film i Väst til TV-kanalen.