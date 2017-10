Kidnappet datter (4) tilbake på Kypros

ISTANBUL/OSLO (VG) Den fire år gamle jenta som i april ble bortført av sin egen far på Kypros er nå gjenforent med sin mor.

VG får bekreftet fra flere sentrale kilder på Kypros at jenta ankom den greske delen av øya fredag sammen med sin mor, etter at moren hentet datteren i Oslo.

De to ble gjenforent i Norge tirsdag i forrige uke, etter ikke å ha sett hverandre på nesten fem måneder.

Det var den 27. april i år at den fire år gamle jenta ble bortført av sin egen far foran øynene på mor like ved barnehagen der hun gikk på Kypros.

I månedene etterpå var den norske faren (48) og datteren på flukt i Europa, mens de var etterlyst av Interpol.

I oktober dukket faren og fireåringen opp i Oslo, der 48-åringen meldte seg for politiet. Han er siktet for omsorgsunndragelse i forbindelse med kidnappingen av sin egen datter.

48-åringen hevder at det var moren som kidnappet barnet fra ham i Norge høsten 2015. Oslo tingrett slo fast i august at han pliktet til å levere datteren tilbake. Moren fikk også rett til å hente henne i Norge.

VG avventer svar fra advokatene på både mors og fars side.