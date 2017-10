Maleriet ble solgt for noen hundrelapper – nå kan eieren få 800 millioner

Auksjonshuset tror et av Leonardo da Vincis «tapte» malerier kan gå for en rekordsum neste måned.

Det siste maleriet til Leonardo da Vinci som fortsatt er i privat eie er også et av i underkant 20 malerier av den italienske kunstneren som fortsatt er bevart.

Auksjonshuset Christie's sier i en uttalelse tirsdag at de forventer at maleriet «Salvator Mundi» vil gå for rundt 800 millioner kroner når det skal selges i New York i november, noe som vil gjøre det til et av verdens dyreste noensinne, melder The Telegraph.

Maleriet, hvis tittel kan oversettes til «verdens frelser», viser Jesus med én hånd løftet i velsignelse og med en krystallkule i den andre.

Det var lenge antatt tapt, men ble for første gang vist offentlig på National Gallery i London i 2011 etter at kunsteksperter hadde verifisert at kunstverket virkelig ble malt av den berømte renessansekunstneren.

Det eneste auksjonhuset vil si om eieren er at maleriet kommer fra en privat samling i Europa. Ifølge flere medier, blant annet The Times, er selgeren den russiske milliardæren Dimitrij Rybolovlev, som kjøpte maleriet for i underkant av én milliard kroner i 2013.

Russeren, som også eier fotballklubben Monaco, var i 2014 involvert i det mediene omtalte som verdens dyreste skilsmisse.

Solgt for småpenger

Historien til maleriet, som ble til i perioden mellom 1506 til 1513, beskrives også som fascinerende av flere eksperter, ifølge The Guardian. Maleriet er kanskje mest berømt fordi det har forsvunnet flere ganger, for så å dukke opp igjen.

Det ble opprinnelig gitt til den franske kong Ludvig den tolvte, før det dukket opp i kunstsamlingen til den engelske kongen på 1600-tallet. I 1763 ble verket solgt på en auksjon, før det forsvant og dukket opp igjen på en ny auksjon nesten 140 år senere.

Både i 1900 og 1958 gikk maleriet under hammeren i troen om at det var malt av en av da Vincis elever. Deler av ansiktet til Jesus var også malt over. Den siste gangen ble Jesus-portrettet solgt på en Sothebys-auksjon for kun 470 kroner.

I 2005 kjøpte en amerikansk forretningsmann maleriet for 80.000 kroner. Etter seks års undersøkelser utført av verdens ledende da Vinci-eksperter, ble verket restaurert og endelig verifisert som et ekte da Vinci-verk.

– Hendene mine skalv. Jeg dro hjem og visste ikke om jeg var blitt gal, sier Dianne Dwyer Modestini, en av ekspertene som restaurerte maleriet, i pressemeldingen fra Christie's.

– Et mirakel i kunstverdenen

De som forveksler «Salvator Mundi» med da Vincis kanskje mest berømte verk, er ikke alene.

– Salvator Mundi ble malt i den samme tidsperioden som Mona Lisa, og de deler også den velkjente likheten ved komposisjonen, sier Loic Gouzer, som leder auksjonshusets avdeling for etterkrigs- og kontemporær kunst.

Kunstspesialisten Alan Wintermute omtaler maleriet som en «hellig gral» blant verkene til vår tids mest kjente kunstnere. Han tror vi ikke vil se et lignende verk gå under hammeren i vår tid.

– Det å kunne se et bevart mesterverk av Leonardo, som ble malt på høyden av hans karriere, til salgs i 2017 er det nærmeste man kan komme et mirakel i kunstverdenen, sier Wintermute i en uttalelse gjengitt av The Guardian.

Maleriet ble vist frem i auksjonhusets lokaler i New York tirsdag. De neste ukene skal det på en rundreise via Hong Kong, San Francisco og London før det returnerer til den amerikanske storbyen, der det skal auksjoneres bort den 15. november.