Følg kronprinsparets 12-timers arbeidsdag i Etiopia

ETIOPIA (VG): I løpet av dagen skal kronprinsparet innom sykehus, landbruk, kaffesmaking, besøke menneskerettighetsarbeidere og misjonærer og på mottagelse.

VG er med på det intensive besøket, som varer i tre dager. Onsdag starter de på et sykehus for spedalske, fortsetter til landsbygda for å se klimasmart landbruk, fortsetter med menneskerettighetsaktivister, deretter til norske misjonærer og hjelpearbeidere, så kaffeimportører, før de avslutter med mottagelse i ambassaden.

Følg med på kronprinsparets arbeidsdag her:

Saken oppdateres gjennom dagen!

Siste:



11.05: Møte med pasienter på sykehusavdelingen for plastisk kirurgi. Mange av pasientene har skader etter lepra eller kreft. Avdelingen er opprettet med økonomisk støtte fra Norge.

Først får kronprinsparet møte en ung pasient med en stor tumor i ansiktet. Dr. Yegermu Kebede forklarer at de må bruke hud fra underarmen for å rekonstruere ansiktet når de skal operere vekk den.

Når de går videre til neste pasientrom, blant annet med en som skal operere hendene etter at nevene ble skadet av lepra, vil Mette Marit skjerme pasientene. Hun ber pressen vente på gangen.

BESØKER PASIENTER: Kronprinsparet har et hektisk dagsprogram i Etiopia onsdag. Her på Alert Center, hvor de besøker pasienter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Neste på programmet:

11.30: Kortesjen md. kronprinsparet og pressen på hjul kjører videre til landsbygda utenfor Addis Abeba.

Hittil i dag:



10.20: Kronprinsessen taler ved åpningen av Etiopisk-norsk konferanse om helse og høyere utdannelse. Arrangører er Armauer Hansen Reseach Institute og Oslo universitetssykehus.

Mette Marit må smile når hun først blir presentert som kronprins, og deretter som kronprinsesse Mette Marie. Men hun holder talen i fin stil og fremhever blant annet det gode helsesamarbeidet mellom Etiopia og Norge

VG FØLGER PROGRAMMET: Kronprinsparet er onsdag i Addis Abeba i Etiopia. Her ankommer de alert center onsdag morgen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

10.18: Møter pasienter som selger tekstiler de har laget selv.

10.15: Helsekonferanse på Armauer Hansen Reseach Institute i Addis Abeba – et forskningssenter oppkalt etter nordmannen som oppdaget leprabasillen i 1873. Ønskes velkommen av toppledelsen

9:00: Avreise fra hotellet i Addis Abeba