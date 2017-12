Svensk brødrepar dømt for over 1000 voldtekter av barn

To brødre er i Ångermanland i Sverige dømt til henholdsvis 14 og 12 års fengsel for grove seksuelle overgrep mot barn. Ifølge dommen ble flere barn voldtatt hundrevis av ganger.

Den eldste broren (37) dømmes til 14 års fengsel for minst 580 tilfeller av grov voldtekt av barn og minst 500 tilfeller av grov seksuell utnyttelse av en mindreårig. Det er strengeste mulige straff for denne typen lovbrudd i Sverige.

Retten mener 37-åringen har begått grove voldtekter av fem barn, og slår fast at det ene barnet ble voldtatt «ved minst 450 tilfeller».

Mannen lillebror (34) dømmes samtidig til 12 års fengsel for grove voldtekter av to barn. Ifølge dommen ble det ene barnet voldtatt minst 500 ganger.

Startet med foruminnlegg

Retten anser alle overgrepene som grove hovedsakelig på grunn av barnas unge alder og fordi brødrene har hatt en nær relasjon til dem.

«Tingretten har også tatt hensyn til at det har dreid seg om barn som av ulike årsaker har hatt det vanskelig om som har funnet trygghet i brødrene», heter det i en pressemelding.

Ifølge Aftonbladet ble saken rullet opp etter at en ung kvinne i januar 2017 skrev et innlegg på det svenske nettforumet Flashback. Kvinnen skrev at hun kjente to brødre som hadde begått overgrep mot barn og som hadde mye overgrepsmateriale. Hun ba om hjelp og etter oppfordringer fra andre brukere bestemte hun seg for å anmelde brødrene, skriver avisen.

Lokket med penger, TV-spill og alkohol

Da politiet ransaket brødrenes bolig beslagla de store mengder overgrepsmateriale: 3201 filmer og 5239 bilder. Gjennom etterforskningen ble det klart at brødrene hadde foregrepet seg på flere barn gjennom en årrekke.

Overgrepene brødrene dømmes for skjedde i tidsrommet 2001 til 2009 og ofrene var barn i alderen tre til 14 år. De fleste av ofrene er unge gutter som har blitt lokket med penger, TV-spill, alkohol og narkotika.

Noen av overgrepene ble filmet, og ved noen av tilfellene var det flere personer som deltok.

I dommen beskrives det hvordan brødrene overfor flere av ofrene skal ha «normalisert» overgrepene ved å fortelle dem at det de har gjort gjennom historien har vært normalt i andre kulturer.

37-åringen dømmes til å betale til sammen 1,75 millioner svenske kroner i erstatning til sine ofre, mens 34-åringen må betale 1,19 millioner.

Magnus Näsholm, forsvareren til den yngste av brødrene, opplyser ifølge NTB at hans klient trolig vil anke dommen.

Brødrene er ikke tidligere straffedømt.