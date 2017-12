Runar Sögaard (50) tiltalt

Politiet i Sverige mener Runar Sögaard (50) har unnlatt å bokføre millionbeløp gjennom tre år. Nå er han tiltalt for økonomisk kriminalitet.

Det skriver den svenske avisen Expressen.

Ifølge tiltalen, bokførte ikke Runar Sögaard og en slektning over ti millioner svenske kroner i regnskapsårene 2013-2016 – samt inntekter på cirka 390.000 kroner i deler av denne perioden.

Avisen skriver også at de to tiltalte mennene heller ikke rapporterte inn minst 957.000 svenske kroner til skattevesenet i de tre årene.

50-åringen nekter straffskyld for anklagene om grovt brudd på bokføringsloven, grov skatteunndragelse og dokumentforfalskning.

Tiltalen: – Alvorlig



Politiet er imidlertid av en annen oppfatning. De mener han har hatt en ledende stilling i selskapet NL Global Group AB, som har vært en sentral del av etterforskningen.

«De påståtte lovbrudd på regnskapsloven og skatteloven ansees å være alvorlig.», står det i tiltalen.

SLUTT: Carola Häggkvist og Runar Sögaard var gift fra 1990 til 2000, før de gikk hvert til sitt. Foto: Jørgen Braastad

Sögaard er også tiltalt for å ha forfalsket innholdet i en faktura, for deretter å bruke den falske fakturaen som et gyldig dokument i selskapets bokføring. I tillegg er slektningen hans tiltalt for brudd på aksjeloven.

Nordmannen, som i sin tid var gift med den svenske artisten Carola Häggkvist, risikerer nå en straff på mellom seks måneder og seks år i fengsel, ifølge Expressen.

– Selskapet har et styre og en eier, og han har vært den som har handlet og vært i drift i selskapet. Spørsmålet er om hvem som er juridisk ansvarlig for de påståtte mangler i regnskap, sier Sögaards advokat, Leif Gustafsson, til Expressen.

Advokat: Ukjent med feilaktigheter



Ifølge advokaten, hevder 50-åringen at han ikke har vært kjent med noen eventuelle feilaktigheter i regnskapene, og mener at dersom det har vært tilfelle, så har ikke han vært ansvarlig for selskapet.

– Han har vært aktiv i selskapet, men det er ikke han som har vært ansvarlig for selskapet. Det er vel det primære.

Aktor i straffesaken har allerede varslet at Sögaard vil bli idømt såkalt næringsforbud dersom han dømmes etter tiltalen.

NL Global Group AB driver blant annet med internasjonal lederutvikling og opplæring, samt investeringer i verdipapirer og fast eiendom. Selskapet ble slått konkurs så sent som 6. november i år.

I 2015 ble Runar Sögaard dømt til to måneders fengsel for regnskapssvindel, en dom han sonet hjemme med elektronisk fotlenke, skriver Expressen.