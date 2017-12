Nordmann dømt: Drepte moren på hytta i Strømstad

En norsk mann er i Sverige dømt til tvunget psykisk helsevern for å ha drept sin mor på en hytte i Strømstad i september i år.

Ifølge dommen har mannen i 30-årene bodd hele sitt liv sammen med moren. De to skal ofte ha tilbrakt tid sammen på hytta som moren eide utenfor Strømstad i Sverige.

Den 8. september i år ringte mannen, ifølge dommen, selv til nødetatene og fortalte at han hadde drept sin egen mor.

Da politiet kom frem til eiendommen viste mannen frem stedet der han sa han hadde drept moren og stedet der han sa han senere hadde begravd henne.

Mannen har i detalj forklart hvordan han drepte moren gjennom å slå henne i hodet med en stein og ved å ta strupetak om halsen på henne. Retten har også funnet ham skyldig i likskjending.

Uddevalla tingsrätt har konkludert med at mannen var psykotisk, hadde et forvrengt bilde av virkeligheten og delvis nedsatt innsikt og kontroll over sine handlinger i gjerningsøyeblikket.

Han blir av retten vurdert til å være alvorlig psykisk syk, og dømmes til tvunget psykisk helsevern.

Ifølge Aftonbladet har flere vitner i avhør med politiet forklart at mannen og hans mor hadde et spesielt nært forhold og tilbrakte svært mye tid sammen.

Mannen er ikke tidligere straffedømt hverken i Norge eller Sverige.