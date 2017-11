Klitoris-samler funnet skyldig i drap, voldtekt og pedofili: Vil kjempe for barna

Den såkalte klitoris-samleren Peter Frederiksen er funnet skyldig i 39 tiltalepunkter. Nå vil han kjempe for samvær med barna, men det er usikkert om pengene vil strekke til.

65 år gamle Peter Frederiksen fra Danmark ble i går funnet skyldig i å ha medvirket til drapet på sin kone, produksjon og distribusjon av overgrepsmateriale av barn, ulovlig våpenhandel, voldtekt og pedofili.

Rettssaken mot dansken har gått for retten i Sør-Afrika denne uken.

– Peter Frederiksen er ikke en mann av høy moral. Han har vært gift ved flere omganger. Han har hatt kvinnelige bekjentskapet og omskåret kvinner, og deretter gjemt kjønnsdelene i sin egen fryser,

– Peter Frederiksen vil gjøre alt for at beskytte seg selv. Han er en mann med sterke overtalelsesevner. Han anser seg for hevet over loven, leste dommeren opp, ifølge Ekstra Bladet.

– Det er forferdelig, sa dansken, før han forlot rettssalen i Bloemfontein.

Bakgrunn: Slik ble han klitorissamler

Var på rømmen

Tidligere på dagen hadde han fortalt at avisen at han kom til å anke dommen dersom han skulle bli dømt.

Frederiksen skal ha begått forbrytelsene i løpet av de femten årene han har vært på rømmen fra danske myndigheter.

Han slo seg etter hvert ned i Sør-Afrika, der han giftet seg med en afrikansk kvinne.

Det var hun som en junidag i 2015 fikk snøballen til å begynne å rulle. Hun anmeldte mannen til politiet, blant annet for vold og mishandling.

64-åringen ble formelt pågrepet 17. september i fjor.

Les hvorfor Frederiksen ikke kunne straffes for klitoris-samlingen under:

FUNNET HER: I dette huset i Bloemfontein, tilhørende Peter Frederiksen, ble det funnet 21 kjønnsdeler i en fryser. Foto: Charl Devenish , AFP

59 tiltalepunkter

Mannen ble for alvor omtalt i internasjonale medier da politiet fant 21 avskårne klitoriser i fryseren hans.

Les også: Her fant politiet 21 klitoriser



Men allerede tiår før han ble kjent for dette startet hans liv på kanten av loven.

Tiltalen mot ham lød først på 59 punkter.

20 tiltalepunkter ble i løpet av rettssaken avskåret, da det ikke ble funnet mulig å straffe Frederiksen for funnet av 21 klitoriser og kjønnsdeler, skriver Ekstra Bladet.

Det skal ikke finnes noen konkret strafferamme i Sør-Afrika for avskjæringen og oppbevaringen. Han ble funnet skyldig i de gjenstående 39 punktene.

Straffutmålingen i saken vil finne sted på et senere tidspunkt, skriver danske TV 2.

Frederiksen intervjues under bildet.

2015: Kvinner holder opp plakater med en klar beskjed: Ikke løslat Frederiksen fra varetekt. Foto: Siphiwe Sibeko , Reuters

Vil kjempe

Etter å ha mottatt dommen, gjorde han et intervju med den danske avisen. Her kom det frem av Frederiksen vil kjempe for sine barn.

– De bor her i Bloemfontein. Jeg har ikke sett dem på to år, og nå overveier jeg kraftig å anke dommen for deres skyld, sa han til Ekstra Bladet.

Han hevder overfor avisen at han har foreldremyndigheten til barna.

Frederiksen ble funnet skyldig i pedofili og for medvirkning til drap på moren til hans to sønner på syv og fire år.

Dyr rettssak

Men nye rettsrunder kan bli vanskelig: Frederiksen har opplyst at han har brukt 500.000 danske kroner på straffesaken, og pengekassen synes snart å være tom, skriver Ekstra Bladet.

Han hevder at han har blitt ranet flere ganger i fengselet.

– Vi får se om jeg får skaffet penger til å kjempe videre, sier Frederiksen, som forteller at han likevel har fått et tett forhold til noen av de medinnsatte i fengselet.