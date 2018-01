Jesper fant vodkaflaske til 11 millioner på dansk byggeplass

En vodkaflaske som skal være verdt 11 millioner kroner, er funnet tom på en byggeplass ved nord for København: – Tyvene fikk seg en eksklusiv fest.

– Da vi kom inn på byggeplassen sto vodkaflasken midt på det nystøpte gulvet, forteller Jesper Kamper til Ekstra Bladet.

Flasken ble stjålet fra en bar på Vesterbro i København natt til tirsdag.

Ifølge barens innehaver, Brian Ingberg, var flasken en del av hans vodkasamling, men han skal kun ha hatt den på utlån fra en russisk forretningsmann.

Da flasken ble stjålet var den fylt med vodkaen Russo-Baltique, da den ble funnet, var den tom.

– Jeg tror tyvene ble redde da det ble skrevet så mye om innbruddet, og så har de kvittet seg med den, forteller Brian Ingberg, innehaver av baren flasken ble stjålet fra, til VG.

Han anslår at innholdet i flasken hadde en verdi på rundt 10.000 danske kroner.

– Så tyvene fikk seg en eksklusiv fest, ler Ingberg, som er glad for at flasken nå har kommet til rette.

Han håper å få flasken utlevert fra politiet en gang i neste uke, og har fått bekreftet at den russiske vodkaprodusenten skal fylle opp igjen flasken, gratis.

Se tyveriet av den kostbare vodkaflasken fanget opp av barens overvåkningskamera her:

Fredag bekreftet politiet at flasken er funnet av en mann på en byggeplass, og at den er i politiets varetekt.

Det var den danske håndverkeren Jesper Kamper, som fant flasken.

Han forteller til Ekstra Bladet at de tok et par bilder av flasken, men rørte den ikke. De ringte politiet og fem etterforskere kom til stedet for å undersøke.

– Den er intakt, og vil bli undersøkt, skrev politiet på Twitter.

Vodkaflasken er ikke dyr på grunn av innholdet, men på grunn av materialet den er laget av.

Den dyrebare flasken består av ikke mindre enn tre kilo gull og like mye sølv. i tillegg også et skinnbånd fra den første Monte Carlo-bilen fra 1912 festet på flasken. Den anslås å være verdt 8 millioner danske kroner, noe som tilsvarer nesten 11 millioner norske.

