Flere skadet etter skyting i Sverige

Minst fire personer er skadet etter en skyteepisode i Skåne.

Det opplyser politiet til Aftonbladet. Skytingen skal ha funnet sted i Trelleborg i Skåne.

– Det er ikke helt bekreftet, men det skal dreie seg om minst fire stykker, sier informasjonsrådgiver Fredrik Bratt i Skåne-politiet til Aftonbladet.

I september: Fire skadet etter skyteepisode i Malmø

Politiet leter nå etter én eller flere gjerningsmenn. Politiet fikk melding om skyteepisoden klokken 22.30. Til Expressen sier de at de ikke tror det skal være noen fare for publikum for øvrig.