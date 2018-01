2000 kan få sakene opp på nytt i USA: Birte vil hindre at morens drapsmann prøveløslates

Thongxay Nilakout var 17 år gammel da han drepte Gisela Pfleger. Nå kan han og 2000 andre livstidsdømte få mulighet til å prøve sakene sine på nytt.

En vårdag i 1994 ble pensjonistparet Gisela Pfleger og Klaus Pfleger angrepet og ranet av de tre mennene Khamchan Ketsouvannasane, Thongxay Nilakout og Xou Yang da de besøkte datteren Birte ved San Jacinto-fjellene i California.

Gisela ble skutt og drept under ranet, og ektemannen ble hardt skadet.

Én av mennene innrømmet i ettertid drapet og ble dømt til mellom 25 års fengsel og livstid i 1996. De to andre ble dømt til livstid uten muligheter for prøveløslatelse.

En høyesterettsavgjørelse fra 2016 kan likevel gjøre at Thongxay Nilakout prøveløslates. Det får flere pårørende til å reagere, skriver AP.

Rammer 2000 livstidsdømte

Høyesterettsavgjørelsen fastslår at 2000 livstidsdømte, som var under 18 år da de utførte lovbruddet, skal få muligheten til å prøve sakene sine på nytt.

Avgjørelsen viser blant annet til amerikansk hjerneforskning, som påpeker at mindreårige mangler impulskontroll, og kan gjennomføre uforsvarlige handlinger uten å fullt ut forstå konsekvensene.

I den samme avgjørelsen ytrer den amerikanske høyesterett at bindende livstidsdommer uten mulighet for løslatelse er grunnlovsstridige, grusomme og uvanlige for lovbrytere under 18 år.

Det ble også påpekt at alle, unntatt lovbrytere bak spesielt grove forbrytelser, burde få en mulighet til prøveløslatelse.

DRAPSDØMT: Fra venstre: Khamchan Ketsouvannasane, Thongxay Nilakout og Xou Yang. De tre mennene ble dømt for drapet på Gisela Pfleger i 1994. Yang ble sluppet fri i 2015. Nå får også Nilakout muligheten til å prøve saken sin på nytt. Foto: AP

Pårørende fortviler

Selv om familie og venner av de innsatte jubler over rettsavgjørelsen har den vekket sterke reaksjoner hos ofrene og deres familier. Flere har på ny stilt opp i retten for å forhindre at gjerningspersonene får muligheten til å slippe fri.

En av dem som på ny skal troppe opp i rettssalen mot Nilakout er datteren av avdøde Gisela Pfleger, Birte Pfleger.

Kvinnen, som jobber som historieprofessor ved California State University, tok kontakt med nyhetsbyrået AP etter dekningen av rettsavgjørelsen for å fortelle om en familie som fortsatt jobber med å komme over tapet av moren.

Den nye rettssaken vil trolig finne sted i 2018.

I et essay til AP forteller Pfleger om sitt perspektiv på dommen, innvirkningen hendelsen hadde på henne og hennes familie, og hva hun tenker om mulighetene for at drapsmannen en dag kan slippe fri.

«Faren min lever med arrene etter hendelsen hver dag. Jeg lar meg fortsatt overraske over hvordan han klarte å hente hjelp, selv om han ble skutt to ganger i ansiktet og en gang i ryggen. Han kom seg inn i bilen sin, kjørte ned åsen og fant noen som hadde en mobiltelefon – noe som var ganske uvanlig å ha i 1994», skriver hun.

MOR OG DATTER: Dette bildet tok Klaus Pfleger av datteren Birte og kona Gisela 15. mai i 1994. Det pensjonerte paret reiste fra Tyskland for å besøke datteren i California da de ble angrepet og ranet av tre menn. Foto: Klaus Pfleger via AP

– Min far er mer ensom enn noen gang

Ifølge datteren ble Klaus Pfleger reddet av flinke leger, som sikret at han beholdt evnen til å spise og snakke.

«Sett bort fra de fysiske skadene, så har sjelen hans aldri blitt helet etter tapet av sin kone gjennom 30 år, eller for minnene av øyeblikket da hun ble skutt, uten at han kunne gjøre noe for å hjelpe henne. I over 20 år har han spurt seg selv hvorfor det skjedde», skriver Pfleger i essayet.

Videre kritiserer hun rettsavgjørelsen, og stiller spørsmål ved tanken om at mindreårige alle kan gjøre «dumme feil».

«Når er en kriminell handling så grusom å regne at den ikke lenger kan sees på som en dum feil?», skriver hun.

Nilakouts forsvarer har ikke ønsket å kommentere teksten overfor AP.

