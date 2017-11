Mladic-forsvarer til VG: Vil vurdere å kalle inn norske vitner til ankesaken

HAAG (VG) Forsvarerteamet til Ratko Mladic (74) vil vende hver stein for å få frikjent den tidligere bosnisk-serbiske generalen for folkemord og krigsforbrytelser. Det kan bety at de igjen vil se mot Norge.

Ratko Mladic ble onsdag dømt til fengsel på livstid for noen av de verste krigsforbrytelsene i Europa siden andre verdenskrig. Den tidligere generalen og øverstkommanderende for de bosnisk-serbiske styrkene, kjent under kallenavnet «Slakteren fra Bosnia», ble fjernet fra rettssalen i Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia i nederlandske Haag etter et sinneutbrudd.

Liggende på en sofa på et tilstøtende værelse mottok 74-åringen dommen: Skyldig på 10 av 11 tiltalepunkter, deriblant for å være ansvarlig for styrkene som var skyld i noen av Balkan-krigenes verste overgrep – den tre år lange beleiringen av Sarajevo og Srebrenica-massakren, hvor rundt 8000 muslimske menn og gutter ble slaktet ned.

Både Ratko Mladic sin forsvarer Dragan «Dan» Ivetic og den tidligere generalens sønn Darko Mladic bekrefter overfor VG at de kommer til å anke dagens dom.

– Jeg snakket med min far etter at dommen falt, og han vil sende en beskjed til dere: Alt dette er løgn. Det er NATOs bestillingsverk for å kriminalisere lovlig selvforsvar for å hindre folkemord mot serbere, hevder Darko Mladic.

Han sverger på at kampen ikke er over.

– Første halvdel er over, men vi har ikke sett noe nytt. Vi vil fortsette å kjempe og kommer selvfølgelig til å anke dommen. Dette er ikke over, fortsetter han.

Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia (ICTY) legges ned ved nyttår, men de gjenværende ankesakene skal behandles Mekanismen for internasjonale straffedomstoler (MICT).

Ratko Mladic sin forsvarsadvokat Dragan Ivetic sier til VG i Haag at han nå vil gå grundig igjennom dommen, og at det er mange ting han stusser på.

– Jeg tror en ankesak vil kunne rette opp i det, sier forsvarer Dragan Ivetic til VG.

Han forklarer at dersom man har nye beviser, kan man føre dem i en ankerettssak.

– Vi har allerede begynt å samle nye beviser, som vi ikke hadde tilgang til under rettssaken. Så vi vil be om at disse aksepteres av ankeinstansen som nye beviser, sier Ivetic til VG.

– Også nye vitner?

– Potensielt nye vitner. Jeg kan på nåværende tidspunkt ikke spekulere, men jeg har flere ledetråder som jeg vil følge, sier forsvarsadvokaten til VG.

ANKER: Ratko Mladic sin forsvarsadvokat Dragan "Dan" Ivetic forteller VG om veien videre for den krigsforbryterdømte tidligere generalen. Foto: Stian Eisenträger , VG

For et par år siden ba han norske myndigheter om hjelp til å spore opp en norsk offiser som hadde tjenestegjort i Bosnia. I fjor vitnet vedkommende for Mladic i Haag.

– Jeg kan bekrefte at jeg hadde et norsk vitne. Var det alle de norske vitnene jeg ønsket? Nei, det var det ikke. På bakgrunn av samtalene jeg har hatt med ambassaden deres, kan jeg ikke gå i nærmere detalj utover å si at et norsk vitne er blitt ført for retten, sier Ivetic.

– Er det kun snakk om militære vitner?

– Det dreier seg om både militære vitner og andre typer vitner, sier Ivetic.

– Vil du gjøre et nytt forsøk på å få de norske vitnene til å møte i retten?

– Potensielt. Hvis de kan bekrefte den informasjonen som jeg sitter på, som er signifikant nok til at det kan forandre dommen, vil jeg vurdere å kalle inn flere norske vitner, bekrefter Ivetic overfor VG.

NATO-Jens: – Krigsforbrytere stilles til ansvar

Domfellelsen av Mladic ble som ventet ønsket velkommen av ofre og pårørende, så vel som internasjonale organisasjoner som EU og NATO.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fremhever at dommen mot Mladic viser at krigsforbrytere stilles til ansvar for sine handlinger.

– Som bosnisk-serbisk hærfører var general Mladic ansvarlig for forferdelige forbrytelser mot sivile, inkludert drapene på tusenvis av bosniske men og gutter i Srebrenica i 1995, sier Stoltenberg i en uttalelse.

– NATO bidro til å få en slutt på dette mørke kapittelet i Europas historie. Det vestlige Balkan er av strategisk betydning for alliansen vår, som har bidratt til å bygge opp stabilitet i regionen i over tyve år, heter det videre.

Mladic-sønn: – Burde etterforsket NATO

VG møtte Ratko Mladic sin sønn Darko Mladic etter domsavsigelsen. Han fnyser av både dommen og NATO-sjefens uttalelse.

– Det var NATO som startet det mørke kapittelet. Vi er blitt forhindret fra å føre beviser for vår sak, samtidig som de har dannet dette tribunalet for ikke å etterforske NATOs delaktighet. Jeg mener det var NATO som brøt opp Jugoslavia og forårsaket denne krigen, hevder Darko Mladic overfor VG.

SØNNEN: Darko Mladic er sønnen til Ratko Mladic. Han støtter faren i tykt og tynt, og forteller VG hva han mener om dommen mot faren. Foto: Stian Eisenträger , VG

– Det burde ha vært en etterforskning av NATOs rolle, men dessverre er det ingen instans som kan gjøre det. Jeg vil bare si at NATO er involvert i krisene i Irak, i Libya, i Syria og Afghanistan, og i Ukraina. Dette er konflikter hvor NATO er mer eller mindre åpent involvert. Vi har sett drapstallene øke som en direkte konsekvens av NATOs ønske om å ekspandere i områder de vil ha kontroll over.

Ville ha Stoltenberg som vitne

Han fremholder samtidig at han har stor respekt for NATO-sjef Jens Stoltenbergs far, Thorvald Stoltenberg, som var fredsmegler på Balkan på 1990-tallet.

– Vi har forhandlet med han om han kunne være vitne for forsvaret av min far. På et tidspunkt virket det som at han skulle akseptere det, men senere ville han ikke vitne likevel, hevder Darko Mladic overfor VG.

– Jeg kan si at om man analyserer oppførselen til forskjellige forhandlere, hadde Thorvald Stoltenberg en positiv rolle. Han prøvde å oppnå en slags upartiskhet, og å forstå alle tre sider. Min far har respekt for Stoltenberg den eldre, og mener han hadde positiv innvirkning på krisen, og gjorde det han kunne i forsøket på å oppnå fred, sier Darko Mladic til VG.

Thorvald Stoltenberg har også tidligere vært ønsket som vitne til Haag-domstolen av krigsforbrytertiltalte, serbiske ledere. Både Slobodan Milosevic og Radovan Karadzic ba Stoltenberg om å vitne, men han avslo også ved begge disse anledningene.

Thorvald Stoltenberg avviser til VG at forsvarerteamet til Mladic har kontaktet ham:

– Hvis de hadde gjort så, ville jeg ikke ha vitnet for Mladic. Det er få som har gjort så mye grusomt som ham, noe dommen i dag viser, sier Stoltenberg til VG.