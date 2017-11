Mladic fjernet fra rettssalen under domsavsigelsen etter sinneutbrudd

HAAG (VG) Ratko Mladic reiste seg opp og begynte å rope mot dommeren under domsavsigelsen. Nå er mannen som står tiltalt for de verste krigsforbrytelsene siden andre verdenskrig fjernet fra rettssalen.

Dommen faller nå over den tidligere hærsjefen Ratko Mladic, kalt «slakteren fra Bosnia», i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia.

Mladic virket avslappet, hilste på advokatene og hilste kameraene med en tommel opp da han ankom rettslokalet i Haag rett før klokken 10 onsdag formiddag. Han satt og lyttet til dommer Alphons Orie som leser opp bakgrunnen for tiltalen, med tolk på øret.

Fjernet Mladic fra rettssalen

Mladic sin forsvarsadvokat ba like etter klokken 10.30 om pause for at tiltalte skal få kunne gå på toalettet. Dommeren innvilget pause frem til klokken 11. Retten ble imidlertid ikke satt igjen før nærmere klokken 11.30.

Da opplyste forsvarsadvokaten at en sykepleier har målt drastisk forhøyet blodtrykk på tiltalte, og ba om at domsavsigelsen enten utsettes, eller at dommeren korter ned opplesingen, og hopper rett til selve domsavgjørelsen. Dette avviste dommerpanelet å være med på.

Da reiste Ratko Mladic seg fra setet sitt og begynte å rope til dommerne, som deretter ba om at Mladic skulle fjernes fra rettssalen.

Mladic ble plassert i et tilstøtende rom, hvor han kan ligge på en sofa og følge resten av domsavsigelsen. Dommeren opplyser at det finnes helsepersonell i nærheten om det skulle bli behov for det.

FAKTA: RATKO MLADIC * Født i 1942. Var to år gammel da hans far ble drept av kroatiske fascister. Tok militær utdannelse og ble på 1970-tallet offiser i hæren i det daværende Jugoslavia. * Sammen med bosniaserbernes politiske leder Radovan Karadzic ble Mladic et symbol på serbernes aksjoner mot kroater og muslimer. Beskyldes blant annet for å stå bak massakren på rundt 8.000 bosnjaker (bosniske muslimer) i byen Srebrenica i 1995. * Massakren er ett av hovedpunktene i tiltalen mot Mladic ved FNs krigsforbryterdomstol for det tidligere Jugoslavia (ICTY, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia) i Haag. Tiltalen omfatter folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og andre krigsforbrytelser. Dom faller onsdag 22. november. * Pågrepet i mai 2011 nordøst i Serbia. Han hadde da tilbrakt 16 år på rømmen. Kilder: BBC, AFP og NTB

Mladic sine forsvarsadvokater har lenge forsøkt å få utsatt domsavsigelsen på grunn av Mladic dårlige helse, men domstolen har avvist alle innvendinger. Onsdag morgen kom det en melding fra forsvarsadvokatene at Mladic «insisterer på å møte opp i retten» til tross for helseproblemene.

Mladic har selv hele tiden ment at han er uskyldig.

Omfattende tiltale

Påtalemyndigheten la i desember i fjor fram påstand om at den nå 74 år gamle tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

På Mladics rulleblad står blant annet Srebrenica-massakren. Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Mladic var den kanskje mest kjente militærlederen under den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevics styre. Mladic ble filmet da han var i gang med forberedelser til det som skulle bli massakren på de 8000 muslimene.

Gigant-rettssak

Rettssaken mot Ratko Mladic startet i 2011, etter at han hadde vært tiltalt og ettersøkt for krigsforbrytelser siden 1995. Den svært omfattende rettssaken har gått over 530 dager. I alt er 591 vitner ført i saken, og 9914 beviser er ført.

Tiltalen mot Ratko Mladic består av to tilfeller av folkemord, fem forbrytelser mot menneskeheten (forfølgelse, utryddelse, drap, deportasjon og inhumane handlinger), i tillegg til fire tilfeller av brudd på krigens folkerett (drap, terror, ulovlig angrep på sivile og gisseltaking).

Ratko Mladic har hele tiden hevdet at han er uskyldig.