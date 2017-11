HAAG (VG) Kada Hotic (72) mistet sin sønn, sin mann og sine to brødre i Srebrenica-massakren. I dag skal hun se den øverste ansvarlige for massedrapene få sin dom.

– FN-styrkene var der. Hele verden så på, men lot massedrapene skje. At verdenssamfunnet har bragt inn de verste forbryterne for denne domstolen er et minimum av rettferdighet, sier Kada Hotic med rolig stemme.

VG møter den 72 år gamle enken fra Srebrenica utenfor Den internasjonale krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY) i Haag i Nederland.

Noen minutter før oppsto det håndgemeng mellom et par bosniske, eldre kvinner og en ung, serbisk mann som viftet med et serbisk flagg og proklamerte at den tidligere generalen Ratko Mladic er en nasjonal helt.

Følelsene er i kok før den tidligere øverstkommanderende for de bosnisk-serbiske styrkene, som er anklaget for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på krigens folkerett skal få sin dom.

– Jeg håper han blir kjent skyldig, og at han blir idømt den strengeste straffen for det han har gjort, sier enken til VG.

– Ingen skal slippe unna

Selv mistet Hotic sønnen, ektemannen og sine to brødre i Strebrenica-massakren, der rundt 8000 menn og gutter ble myrdet av de bosnisk-serbiske styrkene under kommando av Ratko Mladic. Hun har vitnet i Haag-domstolen flere ganger.

– Denne domstolen er beviset på at ingen krigsforbrytere skal gå fri. Dette er en advarsel til alle som begår slike forferdelige handlinger, at fortiden vil innhente dem. Jeg er sikker på at Mladic ikke er glad i dag, og skulle gitt alt for å unnslippe. Han lot tusenvis av mennesker lide, men nå er det han som må lide, sier Hotic til VG.

Gigant-rettssak

Rettssaken mot Ratko Mladic startet i 2011, etter at han hadde vært tiltalt og ettersøkt for krigsforbrytelser siden 1995. Den svært omfattende rettssaken har gått over 530 dager. I alt er 591 vitner ført i saken, og 9914 beviser er ført.

Tiltalen mot Ratko Mladic består av to tilfeller av folkemord, fem forbrytelser mot menneskeheten (forfølgelse, utryddelse, drap, deportasjon og inhumane handlinger), i tillegg til fire tilfeller av brudd på krigens folkerett (drap, terror, ulovlig angrep på sivile og gisseltaking).

Ratko Mladic har hele tiden hevdet at han er uskyldig.