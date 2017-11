Domsavsigelse mot Ratko Mladic: Hilste retten med tommel opp

HAAG (VG) Han står tiltalt for de verste krigsforbrytelsene siden andre verdenskrig. Domsavsigelsen er i gang.

Dommen faller nå over den tidligere hærsjefen Ratko Mladic, kalt «slakteren fra Bosnia», i krigsforbryterdomstolen for det tidligere Jugoslavia.

Han virket avslappet, hilste på advokatene og hilste kameraene med en tommel opp da han ankom rettslokalet i Haag onsdag formiddag.

Dommer Alphons Orie er nå i gang med å lese opp punktene Mladic er tiltalt for.

Mladic har selv hele tiden ment at han er uskyldig.

Omfattende tiltale

Påtalemyndigheten la i desember i fjor fram påstand om at den nå 74 år gamle tidligere bosnisk-serbiske hærsjefen må dømmes til livstid for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

På Mladics rulleblad står blant annet Srebrenica-massakren. Anslagsvis 8000 muslimske gutter og menn ble massakrert av serbiske soldater i Srebrenica mellom 11. og 19. juli 1995. Dette er regnet som den verste krigsforbrytelsen i Europa etter andre verdenskrig.

Både ICTY og Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag har fastslått at Srebrenica-massakren var et folkemord.

Mladic var den kanskje mest kjente militærlederen under den jugoslaviske presidenten Slobodan Milosevics styre. Mladic ble filmet da han var i gang med forberedelser til det som skulle bli massakren på de 8000 muslimene.

Gigant-rettssak

Rettssaken mot Ratko Mladic startet i 2011, etter at han hadde vært tiltalt og ettersøkt for krigsforbrytelser siden 1995. Den svært omfattende rettssaken har gått over 530 dager. I alt er 591 vitner ført i saken, og 9914 beviser er ført.

Tiltalen mot Ratko Mladic består av to tilfeller av folkemord, fem forbrytelser mot menneskeheten (forfølgelse, utryddelse, drap, deportasjon og inhumane handlinger), i tillegg til fire tilfeller av brudd på krigens folkerett (drap, terror, ulovlig angrep på sivile og gisseltaking).

Ratko Mladic har hele tiden hevdet at han er uskyldig.