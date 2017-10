Dette vet vi om terrorangrepet i New York

New York har på nytt blitt rammet av et terrorangrep. Dette vet vi om angrepet så langt.

** Totalt åtte personer ble drept og flere såret etter at en mann (29) kjørte i et sykkelfelt i nærheten av West Side Highway og Chambers Streei på Manhatten i New York, klokken 15.05 lokal tid, eller 20.05 norsk tid tirsdag kveld.

** Den 29 år gamle gjerningsmannen skal ha kjørt i en skolebuss, før han forlot bilen med to våpenlignende gjenstander.

** Politimester James O’Neill sier at 29-åringen ble skutt i magen av en politibetjent i nærheten av åstedet på Manhatten. Mannen er fraktet til sykehus for behandling av skadene.

** Myndigheten mener 29-åringen handlet på egenhånd, et såkalt «soloangrep» som har vært hyppig brukt i tidligere terrorangrep i Vesten de siste årene.

** En rekke politikilder opplyser til CNN at angrepet etterforskes som terror. Vitner skal ha sagt til politiet at den 29 år gamle sjåføren ropte «Allahu Akbar» i løpet av angrepet.

** USAs president Donald Trump har gitt en uttalelse via Twitter, hvor han sier at det ser ut til å være et angrep som er utført av en «syk og sinnsforvirret person».