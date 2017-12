Syrer reddet på havet etter ensom flukt fra Libya

En syrisk flyktning som hadde satt ut for å krysse Middelhavet alene, ble reddet da en frivillig med kikkert oppdaget ham.

Mannen skal ha vært ute på havet i 20 timer i en liten gummibåt da han ble reddet. Han sier han jobbet under slavelignende forhold i Libya i tre år før han flyktet, opplyser redningsarbeiderne mandag.

Skipet Proactiva Open Arms, som patruljerer utenfor libysk farvann på utkikk etter flyktninger og migranter i havsnød, var fredag i ferd med å sette kursen tilbake til Malta da en frivillig om bord tok et siste sveip med kikkerten.

– Han så noe, en silhuett, mot horisonten rundt tre kilometer unna, sier lederen for oppdraget, Riccardo Gatti.

Været var i ferd med å bli dårlig, og skipet skulle tilbake til havn for å bytte mannskap, men i stedet endte de altså med å redde en 30 år gammel syrisk mann. Mannen, som omtales som Sami, var alene i en ti fots gummibåt med påhengsmotor. Han hadde litt vann, noen dadler og ekstra batterier med seg, forteller Gatti.

– Han hadde helt sikkert omkommet til havs om vi ikke hadde funnet ham.

30-åringen fortalte at han har jobbet som sykepleier ved tre sykehus i Libya etter at han flyktet fra borgerkrigen i Syria. Han håpet å ta seg til Sverige, hvor hans palestinske kjæreste bor. I første omgang blir han tatt med til et mottakssenter på den italienske øya Lampedusa.

Mens flere hundre tusen flyktninger i Libya lever i kummerlige forhold i mottak, bodde mannen på sykehusene hvor han jobbet.

– Han gikk sjelden ut. Han sier mange er ute etter syrere fordi de antas å ha mer penger enn andre flyktninger eller at de er bedre arbeidere, sier Gatti. Han sier 30-åringen også var livredd for islamistiske militsgrupper.

