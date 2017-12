Putin varsler at han delvis trekker russiske tropper ut av Syria

Russlands mektige president Vladimir Putin var mandag på overraskelsesbesøk i Syria.

Det russiske nyhetsbyrået TASS melder at Russlands president Vladimir Putin er på besøk på en russisk militærbase i Syria. Der møtte han ifølge nyhetsbyrået den syriske presidenten Bashar al-Assad, Syrias utenriksminister og sjefen for de russiske styrkene i Syria.



Ifølge Russia Today beordret han at uttrekningen av de russiske styrker skal starte.

– Jeg beordrer forsvarsministeren og sjefen for de russiske styrkene til å begynne å trekke tilbake de russiske troppene fra stedet for permanent utplassering, uttalte Putin mandag ifølge Russia Today.

Putin er og har vært en av de sterkeste støttespillerne til den syriske diktatoren. Den åttende runden med FN-ledede Syria-samtaler holdes i Genève i dag.

Sentral militærbase

Putin slår fast i uttalelsen at det russiske samarbeidet med det syriske regimet har vært det mest kompetente til å bekjempe internasjonal terrorisme.

– På bakgrunn av det har jeg tatt avgjørelser: De fleste i det russiske militæret som er i Syria, skal dra hjem igjen, sier han.

Militærbasen besøket skjedde på, Hemeimeem-basen, har vært sentral for Russland siden de i 2015 kastet seg inn i den syriske borgerkrigen på regimets side.

Møttes i Sotsji

De to mektige presidentene møttes også på et møte i Sotsji i november. Det var første gang siden november 2015 at Assad besøkte Russland.

– Jeg tror at terrorproblemet er universelt, og mye må gjøres for å oppnå en klar seier over terrorisme. Men så langt som vårt samarbeid i kampen mot terror i går i Syria, så er den militære operasjonen ved en ende, uttalte Putin i forbindelse med møtet, ifølge TASS.

Russlands innblanding i det borgerkrigsherjede landet har av mange analytikere blitt regnet som svært viktig, og etter det fikk Assad overtaket.